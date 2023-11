ROZHOVOR/ Být stoprocentně fit, gólu by se s největší pravděpodobností nedočkal. Jakub…

„Kdyby mě to někdo řekl v létě, tak bych mu to nevěřil. Čtvrté místo je skvělé,“ s úsměvem konstatoval Bernátek.

Rozpaky slušovických fotbalistů má ukončit nový kouč. Po jaké trofeji prahnou?

„Tabulka je ale velmi vyrovnaná. Jedna prohra vás ráze posouvá o několik míst tabulkou dolů. Na druhou stranu dvě výhry za sebou vás rázem vystřelí tabulkou vzhůru,“ upozornil kouč celku z lázeňského města.

„Spíš než jak jsme na tom v tabulce se dívám kolik máme bodů. A tady mě mrzí ztracené body v domácích utkáních. Na druhou stranu jsme odehráli hodně kvalitních duelů na hřištích soupeřů a za to jsem rád. Ale to už je minulost. Důležitý bude začátek jarní části, kdo jak chytne první zápasy,“ doplnil důrazně Martin Bernátek.

Který duel se vám nejvíce líbil?

Dle výsledku se jeví zápas se Štítnou, kdy jsme vyhráli 5:0. Osobně ale byl pro mě lepší zápas v Hluku, který sice skončil 0:0, ale s předvedenou hrou jsem byl spokojen. Dobře jsme bránili a byli jsme nebezpeční dopředu. K zisku všech tří bodů nám chybělo trochu štěstí.

Nováček z Hluku šokoval. Co po úspěšném podzimu změnil?

Na druhou stranu byl pro nás nejhorší zápas asi v Brumově, ten nám opravdu nesedl. Brumov byl jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrál. Střelcem týmu se stal George. Je to útočník se správným výběrem místa. Doufám že mu střelecká forma vydrží i na jaře.

Překvapil vás někdo na podzim?

Překvapit mě nepřekvapil asi žádný tým, i když je nezvyklé, že oba nováčci jsou v první trojce tabulky. O Hluku jsem věděl, že hraje už několik let dobrý fotbal a mají opravdu dobrý tým. U Hrachovce jsem zase slyšel o hodně posilách s vyšších soutěží a bylo to znát.

Zklamáním je pro mě trošku Brumov - jejich umístění neodpovídá kvalitě kádru.

Jak naložíte s nadcházejícím volným časem?

Do konce listopadu máme ještě několik tréninků. Prosinec bude spíš volnější a doufám, že všichni doléčí své zranění. V průběhu ledna to zase rozjedeme, tak abychom byli na začátek sezony připraveni. Přesný začátek přípravy ještě nemáme stanovaný.

Hodnocení: Kvasice chtějí do divize a získat pohár. Dál hledají posily! Jaké?

Plánujete změny v kádru? Tlačí vás někde bota?

Ještě to budeme řešit s vedením kubu. Zatím žádné posily rozjednané nemáme. Pro nás bude důležité, aby se všichni aktuálně zranění uzdravili.

Už znáte programy zimní přípravy?

Moc jiná, než v předešlých letech. asi nebude. Chci navázat na práci předešlých trenérů, především Honzy Jelínka, s tím budeme dávat přípravu dohromady. Máme už domluvené soustředění v Brumově. Soupeře k přípravným zápasům máme taky už domluvené.

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

Jaký cíl jste si dali pro jaro?

Jak jsem říkal už před začátkem podzimu, budeme se soustředit na každý zápas jednotlivě. Jdeme zápas od zápasu a na konci se uvidí na co to stačilo. Tabulka je opravdu velmi vyrovnaná. Takže to vypadá na tuhý boj o každý bod v jarní části. Pokud bychom na tom po konci sezony byli tak, jak v její polovině, asi bych se nezlobil. Ale abychom dosáhli takového výsledku, tak nás čeká spoustu práce.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl