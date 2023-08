Trenéru Jaroslavu Kunovi premiéra na lavičce fotbalistů Lhoty u Malenovic, kde nahradil kolegu Radomíra Šohajka, vůbec nevyšla. Celek ze Zlínska v prvním domácím zápase nové sezony nestačil na Zdounky, soupeři z Kroměřížska v sobotním dopoledním utkání 3. kola krajské I. B třídy skupiny C podlehl 1:4 a zklamal věrné fanoušky.

Fotbalista Zdounek Tomáš Frkal po utkání ve Lhotě | Video: Libor Kopl

Debakl Lhoty v závěru mírnil David Bartoň, jenž proměnil penaltu. Hosty nasměroval za první výhrou po letní pauze zkušený stoper Jiří Klabal s dorostencem Tomášem Frkal, zasloužený triumf hostům dvěma brankami po únicích podtrhl David Moravec.

„Od nás to nebylo dobré,“ ví dobře Kuna. Šestačtyřicetiletý kouč přišel do Lhoty z Louk, kde prožil celou trenérskou kariéru. V týmu účastníka I. B třídy skupiny B prošel od mládeží až po muže, po minulé sezoně ale v klubu skončil. Dlouho bez fotbalu však nezůstal.

„Chtěl jsem si dát chvíli pauzu, ale kluci ze Lhoty, kde jsem na konci minulého století odehrál pár sezon, mě přemluvili,“ říká s úsměvem Kuna.

I. B třída skupina C, 3. kolo -

FK LHOTA – TJ ZDOUNKY 1:4 (0:2)

Branky: 87. David Bartoň z penalty - 53. a 82. David Moravec, 9. Jiří Klabal, 21. Tomáš Frkal. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 80.

Mužstvo převzal teprve ve čtvrtek, takže času na přípravu ani seznámení moc neměl.

Šohajkův nástupce si po jednom tréninku stoupl na střídačku Lhoty, tým o víkendu vedl v ostrém mistrovském zápase.

„U mužstva jsem dva dny, kluky i soupeře teprve poznávám, i když osmdesát procent hráčů znám, některé jsem vedl i v dorostu v Loukách,“ připomíná.

Rodák ze sousedních Malenovic se na angažmá v novém klubu i přes úvodní nezdar těší. „Vím, že nás čeká hodně práce, ve Lhotě je ale perspektivní, mladý tým, který má na to hrát výš, ale musí tomu jít ještě naproti,“ říká Kuna.

Zdounky odčinili ve Lhotě předcházející zaváhání s Ořechovem, ztracené body si vzaly zpět.

„Hráli jsme výborně. Přesně to, co jsme potřebovali,“ pochvaloval si hostující trenér Vladimír Andrýsek, který měl až na Pektora k dispozici téměř všechny opory. „Sestava byla dobrá, podle toho to vypadalo i na hřišti," míní Andrýsek.

Jeho týmu skvěle vyšel začátek utkání. Hosté udeřili hned v 9. minutě, kdy se po rohovém kopu Moravce hlavou prosadil nepokrytý stoper Klabal.

Top 10 letních přestupů v kraji: bomby odpálily Zborovice, vládnou brankáři

„Jirka byl hráčem zápasu,“ chválil oporu Andrýsek. „Skvěle čte hru, vidí to dopředu. Je to zkušený hráč, hrával i ligu. Umí rozdat balony, dát gól,“ vyzdvihuje přínos veterána.

Ke Klabalovi se ovšem ve Lhotě přidali i další borci, kteří chtěli odčinit domácí zaváhání s Ořechovem. Zdounky hrály venku skvěle, svůj výkon korunovaly dalšími brankami.

Na 2:0 zvýšil parádní ranou dorostenec Frkal. „Ze začátku jsme hráli zezadu, dobře bránili. Spoléhali jsme na jednoduché balony, po kterých jsme využívali naše rychlé brejkové útočníky. Do vedení jsme šli po standardní situaci, dobře zahraném rohu. Hodně důležitý byl druhý gól, který nás uklidnil,“ hodnotí Andrýsek.

Lhota se probrala, ve velkém vedru rovněž začala útočit. Až před hostujícího gólmana Šestáka se proháčkoval Knedla, v zakončení ale neuspěl. Ránu Vojtěcha Bartoně zase zblokoval dobře postavený obránce Zdounek.

„Zápas jsme stejně jako v Traplicích nezačali vůbec dobře, na rozdíl od minulého týdne jsme výsledek neotočili. Problém je, že dostáváme moc gólů. Navíc Zdounky hrály dobře, do mnoha šancí nás nepustily. Sice jsme si nějaké příležitosti vytvořili a za stavu 0:2 mohli výsledek snížit, ale celkově to od nás bylo málo. Chyběla nám mezihra,“ posteskl si Kuna.

Los čtvrtfinále Krajského poháru: Ve hře bude loňský i předloňský finalista

Organizovaní hosté dál dobře bránili, hrozili z kontrů. Ještě v první půli se za domácí obranou dostal Moravec, jeho přehození ale skončilo těsně vedle.

Rychlík ze Zdounek skóroval až po změně stran. Po rychle rozehraném autu využil nekoncentrovanosti zadáků Lhoty, kteří se dožadovali odpískání útočného faulu, a prostřelil brankáře Mikeštíka.

„Za stavu 2:0 jsme na chvíli přestali hrát, trošku jsme se nechali zatlačit. Domácí si vytvořili i nějakou šanci. Kdyby snížili, mohlo to být jiné. Ale díky tomu, že jsme to ustáli a po změně stran přidali třetí branku, bylo rozhodnuto,“ míní Andrýsek.

Lhoťané to stejně jako před týdnem nezabalili. Na rozdíl od předcházejícího utkání ale nebyli vpředu tak nebezpeční, nevypracovali si tolik šancí jako na půdě nováčka.

Osmifinále Poháru KFS: Kvasice vypráskaly Zborovice 7:0! Luhačovice vypadly

Hlavičku Jakuba Bartoně výtečně vyrazil Šesták, který společně se zadáky zvládl i další ošemetné situace ve vlastní šestnáctce.

Zdounky hrály chytře, protivníka ničily po brejkových akcích. Červík sice svoji šanci neproměnil, ale Moravec po dalším kontru zvýšil na 4:0.

Domácí sice reklamovali ofsajd a přestali hrát, čehož hostující útočník využil a po kličce brankáři zasunul míč do prázdné brány, ale o ofsajd podle rozhodčích nešlo.

Lhota v závěru stačila vysokou porážku jen zmírnit, když z penalty snížil David Bartoň.