„Obavy jsou. Jestli se budeme muset pohybovat jako v první lize s rouškami a na střídačce od sebe sedět dva metry, to bude absurdní. Vždyť kluci spolu trénují,“ připomněl Vaculík nařízení, kdy minulou sobotu v předehrávce první ligy mezi Teplicemi a Libercem museli mít i trenéři Stanislav Hejkal s Pavlem Hoftychem během zápasu roušky na ústech. K uvolnění nejen tohoto nařízení došlo až v pondělí.

Kostelec do jara vstupoval jako nováček soutěže z lichotivého pátého místa I. B třídy skupiny B. Jenže odvety se ani nerozehrály. Vládní nařízení v polovině března ochromila veškerý sport, následně 7. dubna výkonný výbor FAČR ukončil všechny amatérské soutěže.

„Člověk nikdy neví, co se stane. Může se stát cokoliv a nic s tím neuděláme. Nevím, jak by to do budoucna vypadalo, kdyby se soutěže ještě jednou zastavily. Doufejme, že se to odehraje a začneme dle naplánovaného termínu,“ věří Vaculík, že 15. srpna se rozehraje nová sezona.

Přípravu v Kostelci zahajují pozvolna.

„Trénujeme jednou týdně, ale stylem, že se scházíme, ale pořádný trénink to není. Hrajeme spíš fotbálek. Je to, jako kdybychom začínali zimní přípravu. Snažíme se zorganizovat aspoň nějaké přípravné zápasy,“ popisuje Vaculík.

Přebytečná kila však prý v Kostelci shazovat nemusí.

„Kluci se udržovali, v tom není velký problém. Kluci se musí hlídat sami, pak na hřišti vidí, jak to vypadá. Záleží na každém, jestli na sobě pracuje, nebo ne,“ spoléhá 53letý kouč na svědomitost každého svěřence.

Ačkoliv Kostelec patřil mezi příjemná překvapení podzimní části, po dlouhém „nicnedělání“ se sezona rozjede od nuly.

„Páté místo v půlce sezony je ideální, těší nás, ale bohužel to není po celé sezoně. První sezona v I. B třídě je vždy těžká, druhá je ještě těžší. Určitě to něco zanechá na dojmu. Půl roku stát bez mistráků je nepříjemné,“ tuší Vaculík, který i proto nemá přehnané cíle.

„Vzhledem k tomu, jaká byla přestávka, jedinou ambicí je stoprocentně záchrana. Chceme se vyhnout tomu, abychom hráli o sestup. Ideální bude být ve středu tabulky. Doufáme, že to vyjde,“ přeje si bývalý hráč Hulína, Baťova a především Fryštáku.

Výrazné změny a překopávání kádru v Kostelci nečekejte.

„Počítáme jen s dvěma mladými kluky, kteří se vracejí z hostování,“ zmínil Vaculík Daniela Šeligu, jenž podzim strávil v Loukách a Miroslava Plechače, který hrál za Baťov.

„Nikoho ani nesháníme. Vždyť kdo by měl zájem u nás hrát? My prémie nevedeme, takže to je těžké. Kluci, co mají nabídky, jdou tam, kde jim něco dají,“ ví Vaculík.