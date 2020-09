První branku zápasu přitom vstřelil už v úvodní minutě. „Byla to rychlá akce z pravé strany. Dva kluci tam proběhli. Šel jsem ze zadní tyčky a míč z voleje uklidil do branky,“ popsal zkušený borec jeden z klíčových okamžiků duelu.

Pro Tomáše Gajdůška se však nejednalo o premiérovou branku v první minutě zápasu.

„Podařilo se mi to už několikrát. Mimo jiné v derby s Luhačovicemi,“ říká Gajdůšek.

V sobotním zápase proti Bratřejovu se prosadil ještě třikrát. Do 23. minutě vstřelil hattrick, 6 minut před koncem utkání přidal čtvrtou branku. Další tři mu nebyly uznány pro ofsajd.

„Od doby, co jsem v Biskupicích, tak bývám nejlepším střelcem mužstva. Většinou dávám okolo 30 branek za sezonu. Nejvíce se mi podařilo vstřelit 39 gólů v jednom ročníku. Soupeřil jsem s Petrem Řeháčkem ze Slopného, v posledním zápase mi to padlo čtyřikrát,“ vybavuje se tahoun Biskupic.

Začátek sezony tak Gajdůškovi vyšel na výbornou. V prvním zápase hattrickem za 18 minut dopomohl k demolici Petrůvky 7:1, o kolo později brankou v nastavení nezabránil prohře na půdě Dolní Lhoty.

Ani přes střelecký apetit však vyšší soutěž pravděpodobně už nezkusí.

„Dříve jsem měl nabídky z Uherského Brodu nebo Luhačovic. Některé kluby volaly vždy, jak se otevřelo přestupové období. Jsem však srdcař, v Biskupicích jsem vyrůstal,“ připomíná Gajdůšek.

Kromě současného klubu tak působil už jen v dresu Luhačovic.

„Hrál jsem tam od 5. třídy do dorostu, pak mě zpátky koupily Biskupice. V Luhačovicích jsme měli partu, se kterou jsme byli devět let, většina z nich ovšem už nechtěla pokračovat, tak jsem šel zpátky,“ upřesňuje kanonýr, který v minulosti nastupoval za výběr Moravy. Dvakrát s ním postoupil až do samotného finále

Momentálně působí ve III. B. třídě. Se spoluhráčem Petrem Talašem táhnou svůj výběr za co nejlepším umístěním v tabulce. Zatímco Gajdůšek vstřelil osm branek, Talaš jich má o tři méně.

„Vždy mu říkám, že mě musí dotáhnout. Dříve tolik branek nedával, nyní se mu hodně daří,“ dodal Tomáš Gajdůšek, který uplynulou sezonu vynechal kvůli zlomenému obratli.