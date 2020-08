Ivan Pecha, trenér SK Újezd: „Závěrečný zápas vydařeného projektu LIGA4 se hrál na domácím hřišti v Újezdu. Pro nás už se jednalo pouze o formalitu v tom smyslu, že už jsme po minulé výhře ve Slopném byli vítězi soutěže. Určitě jsme ale takto k zápasu nechtěli přistoupit a zápas jsme mimo jiné brali i jako generálku na podzimní mistrovská utkání. Rovněž jsme chtěli potěšit diváky, což nakonec kluci do puntíku splnili. V zápase nakonec chyběl jen Pepa Struška, který je pracovně v Německu, i tak bylo k dispozici nakonec sedmnáct hráčů a každý z nich odehrál minimálně poločas, což v tomto případě bylo 35 minut. Díky velkému vedru se totiž nakonec poslední dva zápasy po domluvě hrály pouze dvakrát pětatřicet minut.

Od prvních minut jsme byli aktivnější tým a Drnovice vlastně vůbec do nějaké šance nepustili. Naopak my sami si docela dost střeleckých příležitostí vytvořili, jenže s proměňováním to nebylo první půlku úplně slavné. Přesto se dvakrát trefil dorostenec Štěpán Kovář a prokázal svůj veliký výkonnostní vzestup a pracovitost z tréninků. Nejprve se trefil hlavou po dlouhém autu Ondry Častuly a pak byl na konci skvělé akce, kterou na levé straně zálohy vypracoval Tomáš Bělaška. Do druhé půle nastoupilo hned šest nových hráčů z naší strany a tudíž jsme drželi kvalitní tempo z prvního poločasu.

A navíc jsme začali i být ještě více produktivní, takže jsme po přestávce přidali dalších pět branek do sítě Drnovic. Třetí a čtvrtou branku dal znovu Štěpán Kovář a pak se trefil dvakrát i jeho parťák z útoku Přema Vaculín. O sedmou branku se zase postaral hlavičkou jeden z nejzkušenějších na place a to Jindra Hrnčiřík. Pochvala ale letí ke všem jak za poslední zápas, kdy jsme za 70 minut dali 7 branek. Navíc jsme utkání před slušnou kulisou odehráli bez inkasované branky. Tak musím kluky pochválit i za celý turnaj LIGY4, když ze šesti zápasů jsme pouze jednou prohráli doma na pokutové kopy po remíze 5:5 se Slopným. Zbylých pět zápasů jsme přesvědčivě vyhráli, získali 16 bodů z 18 možných, nastříleli 34 branek a jen 15 inkasovali.

Poděkování a pochvala rovněž patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a chodu tohoto projektu, protože hráčům zpestřil zpackanou jarní sezónu kvůli COVIDu, trenérům dal možnost si vyzkoušet hráče v zápasech, protože hrát je pořád přínosnější než jen trénovat a hlavně na utkání chodili slušné návštěvy diváků, kteří tak po státních opatřeních a zákazech si opět mohli užít sportovní radosti.“

Vysoké Pole - Slopné 2:6 (0:3)

Komentář Vysoké Pole: „Domácí nastoupili k utkání v okleštěné sestavě, protože se z důvodu dovolených omluvilo celkem 7 hráčů. To bylo od úvodu na hřišti znát. Hosté se dostali rychle do vedení a s přehledem si ho celý zápas kontrolovali. Utkání nakonec skončilo divokým výsledkem 2:6. Projekt LIGA4 splnil svůj účel.

Velké poděkování patří všem zástupcům zúčastněných mančaftů, že se do této soutěže zapojili. Zápasy měly mnohem větší úroveň, než kdyby se hrály obyčejné přáteláky. Hlavní poděkování patří SK Újezd, že myšlenku LIGY4 dokázaly tak dobře rozvinout i prezentovat a za výbornou organizaci závěrečného turnaje. Jedinou kaňkou v našich řadách je přístup hráčů k posledním dvěma utkáním.“

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Poslední kolo se hrálo na hřišti v Újezdě.Od začátku utkání bylo vidět že v Lize4 je už o tabulce jasno.Vysoké Pole bylo hodně oslabeno a muselo si půjčit 3 hráče Újezda aby vůbec poslední kolo odehrálo.Zápas se od samého začátku hrál v přátelském duchu,který naznačoval že soutěž je již rozhodnuta.

Bylo vidět několik hezkých fotbalových akcí, spoustu zahozených šancí ale jinak utkání moc atraktivní pro diváka nebylo.Utkání nakonec skončilo výhrou 6:2 pro Slopné. Projekt soutěže Liga4 mi ukázal jako trenérovi, že i na přátelské úrovni se dají odehrát velmi kvalitní utkání, plné emocí,jak pro diváka i hráče.Bylo to velmi povedené jak organizací za kterou bych chtěl poděkovat SK Újezd a všem co pomohli Ligu4 organizovat. Děkuji.“

Liga4, výsledky posledního 6. kola -

Újezd - Drnovice 7:0 (2:0)

Branky: Kovář 4, Vaculín 2, Hrnčiřík

Diváci: 150

Újezd: Bodlák - Maňas, Častula, Bělaška, Belžík, Hrnčiřík, Škrabola, Hlavička, Vaculín, Martinek, Slovák, Kráčalík, Fiodor, Kovář, Repatý, Hovořák, Velecký.

Drnovice: Slovák - Húšť, Stránský, Chovanec, Kostka, Fojtů, Struška, Ladislav Dorničák, Lukáš Dorničák, Jan Machů, Michal Machů, Vlček, Honek, Horáček.

Vysoké Pole - Slopné 2:6 (0:3)

Branky: 42. Vaněk, 67. Tomáš Machů – 2. a 5. Majzlík, 31. a 64. z penalty Váňa, 68. a 69. Žáček

Diváci: 50

Vysoké Pole: Luděk Doruška - Slovák, Tománek, Vlček, Vaněk, Kamenčák, Kořenek, Častulík, Pavel Doruška, Roman Machů, Tomáš Machů, Vojtěch Machů, Stanislav Machů, Fojtů.

Slopné: Červík - Váňa, Žáček, Frolo, Hulín, Kolařík, Majzlík, Martinus, Heinz, Šimon Švach, Štěpán Švach.

Konečné tabulka Ligy4 -

1. Újezd 6 5 0 1 0 34:15 16

2. Slopné 6 3 1 1 1 29:23 12

3. Vysoké Pole 6 1 1 0 4 17:27 5

4. Drnovice 6 1 0 0 5 15:30 3

Tabulka střelců

10 branek - Martin Váňa, 7 – Libor Žáček (oba Slopné), 6 - Štěpán Kovář (Újezd)