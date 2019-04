I když Červenka ve třiačtyřiceti letech bere hraní fotbalu hlavně jako zábavu, pro Újezdec má být klíčovým mužem, který mančaft udrží v krajské třídě. Tým z Uherskobrodska není v jednoduché situaci. Po sedmnácti kolech je s pouhými třinácti poslední. Proto na jaře potřebuje každého hráče a Červenkovy zkušenosti se vždycky náramně hodí.

„Byli jsme moc rádi, že se nám povedlo přivést do mužstva výraznou posilu, našeho odchovance a rodáka. Chceme, aby nám Broněk na jaře pomohl s bojem o záchranu a aby na fotbal přitáhl další diváky,“ uvedl předseda fotbalového klubu TJ Sokol Újezdec Vladislav Lorenc.

Soupeři však zbystřili a někteří dokonce zareagovali přeložením vzájemného souboje na jiný termín, což se třináctému týmu vůbec nelíbí.

„V Kunovicích a Buchlovicích asi o své diváky tolik nestojí, když přehlásili své zápasy s námi ze svých tradičních dnů a časů na termín, který koliduje se zápasy Kroměříže, kde Červenka trénuje, a tudíž za nás v ten samý čas nemůže nastoupit,“ říká Lorenc.

Podle něj nejde o náhodu, ale o úmysl. „V Kunovicích a v Buchlovicích ale budou asi říkat něco jiného,“ správně si myslí Lorenc.

Předseda buchlovického klubu Josef Křiva obvinění a reakci Újezdce nechápe.

„Neudělali jsme to schválně a už vůbec ne kvůli Broňovi Červenkovi,“ tvrdí Křiva.

„Ať si to soupeř ověří, ale hlavním důvodem, proč jsme utkání přeložili, je fakt, že náš střední záložník a klíčový hráč Lukáš Belan v neděli běží v Praze maraton. A jelikož máme úzký kádr, dva hráče vyloučené, další zraněné, tak jsme utkání přeložili na sobotu dopoledne, protože důležitý zápas bez Lukáše neodehrajeme,“ pokračuje.

„Samozřejmě víme, že nový termín je pro diváky nevýhodný a že dojde méně lidí, ale máme svoje problémy a taky potřebujeme body,“ zakončuje buchlovický činovník.

Podobně mluví také trenér Kunovic Vratislav Chaloupka.

„Nechápu, proč bychom měli zápas překládat kvůli Červenkovi,“ kroutí hlavou známý kouč.

„Prostě nám čtyři kluci z týmu oznámili, že jedou na fotbal do Itálie, takže jsme na to museli reagovat,“ vysvětluje bývalý útočník pražské Sparty.

„Navíc jsou Velikonoce a třeba manželé Fišerovi chtějí být o svátcích doma a ne na stadionu,“ dodává Chaloupka.

Zatímco duel v Buchlovicích Červenka nestihne, velikonoční zápas v Kunovicích absolvuje, protože třetiligová Kroměříž hraje v Hodoníně už v pátek.

Změny termínů v 1. A třídě skupině B

19. kolo: Kunovice – Újezdec, sobota 20. dubna v 15.00 (původní termín: neděle 21. dubna v 10.15), Kroměříž hraje v Hodoníně v pátek 19. dubna v 17.00

21. kolo: Buchlovice – Újezdec, sobota 4. května v 10.00 (původní termín: neděle 5. května v 16.30), Kroměříž hraje v Otrokovicích v sobotu 4. května v 10.15

Červenka: Taková je někdy politika v nižších soutěžích

Ve Zlíně, Ostravě nebo Drnovicích si zahrál ligu, s ázerbájdžánským Interem Baku zase získal mistrovský titul. Nyní se ale Bronislav Červenka věnuje hlavně trénování třetiligové Kroměříže.

Hraní za Újezdec, kam v zimní přestávce zamířil z Luhačovic, ve třiačtyřiceti letech bere hlavně jako zábavu.

Klubu, kde s milovaným sportem začínal, chce známý fotbalista pomoct k záchraně I. A třídy skupiny B. Mateřský oddíl totiž není v jednoduché situaci. Po sedmnácti kolech je poslední.

„V Újezdci jsem se narodil, prožil tam osmnáct let. Požádali mě, zda bych to k nim nešel zkusit a pomoct jim zachránit soutěž. Tak jsem kývl a na půl roku se vrátil,“ líčí Červenka.

V Luhačovicích, kde poslední dva roky hrál, absolvoval osmdesát až devadesát procent utkání. Do lázeňského města dojížděl ze Zlína i z Ostravy, kde tehdy trénoval, a problémy neměl.

„Většinou mi to časově vycházelo. Dalo se to skloubit,“ říká.

Hysterii kolem překládání zápasů nechápe. Co neovlivní, až tolik neřeší.

„Jsem rád na trávníku. Fotbal mě pořád baví, takže dokud to půjde, chci ještě hrát. A že přijdu o nějaké zápasy kvůli přeložení na jiný termín? Nic s tím neudělám,“ mává rukou.

Na soupeře z Kunovic a Buchlovic se nezlobí. Důvody, proč protivníci mění předem dané termíny, nezkoumá.

„Nedokážu posoudit, proč tomu tak je. Každý klub ale na to má právo. Taková je někdy politika v nižších soutěžích. Ale že by to dělali kvůli mně, si nemyslím,“ dodává Bronislav Červenka.