Pozici hlavního kouče Hvozdné po sedmi letech opustil Vlastimil Bořuta starší. 57letý stratég dostal mužstvo ze IV. třídy do až krajské soutěže. V té s ním nehrál druhé housle, při premiéře obsadil páté místo.

Bořuta se ovšem i přes úspěch v minulé sezoně rozhodl trenérsky odpočinout, nabrat novou energii a své místo přenechat.

„Na Hvozdné končím, dávám si přestávku. Přišel jsem do mužstva hrající IV. třídu, teď jsme v I. B třídě. Bylo to výborné angažmá. Děkuji vedení i hráčům, všichni byli skvělí!“ smekl náročný kouč před dobrým kolektivem.

I díky doporučení Vlastimila Bořuty se jeho nástupcem stal Petr Polášek. Ten se do této soutěže vrací po necelých dvou letech, naposledy šéfoval Lužkovicím.

„Hvozdná hrála nahoře I. B třídy, nabídka mi přišla zajímavá. Navíc to mám blízko domů,“ vylíčil Polášek.

Ambice klubu jsou na příští rok menší. Už jen kvůli tomu, že sezonu odehraje v Lukově. Hvozdná se tak hlavně chce zachránit.

„Druhý ročník bývá často o něco horší, po postupu vám vyprchá elán. Kvůli rekonstrukci hřiště navíc budeme hrát v Lukově. Uvidíme, jak se to nakonec vyvine. Samozřejmě bychom ale rádi byli o něco výše,“ ujišťuje fanoušky.

Bývalý kouč Lužkovic své nové svěřence poprvé naživo spatřil v pátek. Hvozdenští se totiž znovu sešli k tréninku.

„Papírově hráče už znám,“ usmívá se. „Pořádně se s nimi seznámím až dneska, kdy mě klub představí. Už příští týden nás čeká utkání s Brumovem B, pak máme krajský pohár. Doba na přípravu je vážně krátká, spíše se budeme poznávat během celé podzimní části,“ ví dobře.

Kádr pátého týmu loňské I. B třídy skupiny B by se příliš proměnit neměl. Spíše se jen očekávají příchody.

„První posilou je Tomáš Mičola z Mladcové. Mám s ním zkušenosti z Lužkovic, kde dva tři roky vykonával pozici kapitána. Jsem rád, že to vyšlo. Možná dorazí ještě další hráč, který kromě gólmana dokáže zahrát cokoliv,“ neprozradil Polášek jméno potenciální nové akvizice.

A co se týče odchodů?

„Z klubu nemám zprávy, že by někdo měl končit. Doufám, že dneska na tréninku mě nečeká nějaké překvapení,“ rozesmál se Petr Polášek s tím, že pokračovat by měl i trenér divizního Vsetína a bývalý ligový hráč Lukáš Pazdera.

Naskočí v případě potřeby i nový kouč?

„Srdíčko by ještě chtělo, tělo je však už nastavené jinak. Do hráčského se nepřevleču. A to ani kdyby nás bylo málo,“ dodává kouč, jenž naposledy naskakoval na Doubravách, se kterými se dočkal titulu ve III. třídě.

Dodrží své slovo i během sezony?