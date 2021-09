Několikrát během kariéry si tento víkendový „dvojboj“ vyzkoušel. Na ten ze začátku září pravděpodobně jen tak nezapomene – i díky 142 odehraným minutám v průběhu necelých 18 hodin. „Ještě před sobotním zápasem „A“ mi trenér řekl, abych se rozehrál v „B“, které mělo málo kluků. Pak mě nakonec postavil od začátku v „A“, tak jsem jen doufal, abych to zvládl. Nakonec se mi to podařilo,“ usmívá se úspěšný střelec.

Hattrick holešovského záložníka se dostavil mezi 19. a 75. minutou nedělního zápasu. „U první trefy jsme to tam vyhlavičkovali ve třech lidech – nejprve jeden útočník, poté druhý. Pak se míč dostal ke mně, já ho zpracoval a vletu střílel po zemi na vzdálenější tyč. Při druhé trefě jsem balon dostal do běhu. Obstřelil jsem gólmana, trefil tyčku. Míč se vrátil ke mně, z jedničky se to od tyče odrazilo do branky. Byla to taková perlička,“ vzpomíná Uličný.

Závěrečnou trefu se mladému fotbalistovi podruhé v zápase podařilo umístit ke vzdálenější tyči. K završení hattricku přitom ani už dojít nemuselo – vzhledem k velké únavě. „Přibližně od 60. minuty jsem vážně už nemohl, měl jsem tuhé nohy. Nešlo to,“ přiznává.

Co ho tedy v zápase nakonec udrželo? „Na utkání se byl podívat můj taťka, musel jsem ještě vydržet, přál si hattrick. Hned po brance jsem si však už o střídání řekl, neměl jsem odkud brát.“

Stanislav Uličný s „A“ letos v létě postoupil z krajského přeboru do divize, první gól sezony a premiérový hattrick kariéry tak vstřelil proti mužstvu, které se nachází o tři úrovně níže než se nachází „A-tým“ Holešova.

Rozdíl mezi soutěžemi je pro něj evidentní. „Když v divizi dostanu balón, tak na sebe mám tlak. Někdy jsem zbrklý, musím zklidnit hlavu. Kdežto v „B“ byl klid na míči, mohl jsem ho v klidu zpracovat, podívat se, kam ho dávám. Hráči v I.B. třídě jsou o něco pomalejší.“

Nyní věří, že po úspěšném nedělním zápase v „B-týmu“ přenese svoji herní pohodu také do „A-mužstva“, které v dosavadních pěti zápasech divize nasbíralo dva body. „Doufám, že mě toto utkání nakopne. V krajském přeboru jsem dával góly, divize je přeci jen u kvalitnější soutěž. Potřebuji nasbírat zkušenosti,“ uvědomuje si nutnost adaptace borec, který při příští návštěvě holešovského „B“ musí do kabiny donést litr slivovice. „Alespoň budeme mít co pít na zakončenou,“ směje se Stanislav Uličný.