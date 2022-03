Podzimní duel s rivalem z Francovy Lhoty hráčům Horní Lidče vůbec nevyšel, padli 0:4. Dle slov 27letého borce však vysoká prohra zcela neodpovídala dění na zeleném pažitu. „Derby určitě nebylo tak jednoznačné. Domácí disponují menším hřištěm, což pro ně představovalo výhodu, jsou na něj zvyklí. Navíc byli produktivní. Odveta bude jistě zajímavá,“ zmiňuje důležité utkání naplánované na sobotu 23. dubna.

Série porážek byla zastavena v pravý čas, Horní Lideč se zvedla. „Naštěstí jsme to dokázali napravit sérií šesti výher,“ vyzdvihuje období mezi 11. září a 16. říjnem, kdy jeho mužstvo vstřelilo jednatřicet branek, zatímco soupeři skórovali osmkrát.

Ke konci úspěšné série se dostavilo i drtivé vítězství, formu Horní Lidče schytaly Valašské Příkazy, se kterými si poradila vysoko 7:1. „Těší mě, že jsme druhé derby zvládli tak jednoznačně. Soupeři jsme toho moc nedovolili, dopředu se nám navíc dařilo, po poločase jsme vedli už 4:0. Nakonec z toho bylo vysoké vítězství,“ pochvaluje si Krajča.

Marián Krajča si tento říjnový zápas užil dvojnásobně, domácím vstřelil hattrick. Jednalo se o jeho jediné trefy v sezoně. „Díky hattricku to pro mě asi byl nejpovedenější zápas podzimu. Měl jsem o to větší radost, že jsem se dokázal prosadit hlavou, levačkou i pravačkou,“ poukazuje na netradiční kombinaci.

Vítězné období Horní Lidče skončilo ve druhé polovině října, na hřišti Vigantic přišla porážka 3:4. Hostům nepomohlo ani dvojité vyrovnání. O dva góly domácích se postaral legendární Milan Baroš. „Stále má obrovskou kvalitu, výborné krytí míče, rozehrávku i zakončení, takže souboje s ním jsou opravdu těžké. Do hry je zapálený a na hřišti ho nenechá nic klidným,“ vyzdvihuje kvality nejlepšího střelce Eura z roku 2004.

Zápas ve Viganticích utkvěl Mariánu Krajčovi i z negativního hlediska – v prvním poločase byl přímo u navýšení stavu domácích na 2:0, kdy si vstřelil vlastní branku. „Padla po centru z pravé strany, kdy jsem se snažil před protihráčem odkopnout míč, bohužel jsem ho ale nešťastně tečoval za záda našemu gólmanovi,“ smutní při vzpomínce na 35. minutu duelu.

Zatímco Horní Lideč se na jaře bude pokoušet o postup do Krajského přeboru, tak Krajča zamíří o několik soutěží níže, konkrétně bude nastupovat ve III. A. třídě. „Z časových důvodů se zpátky vracím do Střelné,“ vysvětluje odchod do vedoucího týmu skupiny, který v deseti zápasech nasbíral čtyřiadvacet bodů.

S nadsázkou by se dalo říct, že ve Střelné bude nastupovat kdekoliv, kde si trenéři řeknou. Zkušenosti má totiž ze všech pozic na hřišti. „V žácích a dorostu jsem prošel od gólmana až po útočníka, ale v mužích již stabilně nastupuji jako střední záložník. Díky tomu, že toho dost naběhám, tak mi tato pozice také nejvíce vyhovuje,“ přibližuje 27letý Marián Krajča.