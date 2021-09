„Každý gól mě vždycky potěší, na druhé straně od útočníka se tohle očekává,“ ví dobře.

Fanoušek Zlatana Ibrahimoviče a Arsenalu Londýn poprvé udeřil ve 38. minutě za stavu 2:0.

„Branka byla spíš zásluha Michala Vitáska, který se ze stopera vydal do útoku. Bohužel pro něj mu brankář jeho střelu vytěsnil a já pouze dorazil míč do prázdné branky,“ popisuje.

POHÁR? ČERNÁ SKVRNA

Podruhé se trefil hned po přestávce, když zúročil průnikovou přihrávku Krajči. „Na mně už bylo jen dostat míč do branky, což se mi nakonec povedlo dokonce mou slabší nohou. To se moc často nestává,“ směje se.

Baťov nakonec přejel Štítnou 5:0. „Většinu času jsme měli hru ve své moci. I přesto by se tam našla spousta věcí, které nebyly podle představ. V dalších zápasech chceme herní projev ještě zlepšit,“ říká.

Soupeři tak musí být na pozoru. Otrokovický tým ještě neprohrál, po pěti odehraných duelech je s třinácti body v čele tabulky. „Od této sezony máme spoustu očekávání,“ přiznává.

I když do konce ročníku je hodně daleko, klub spřádá plány na divizi.

„Bereme ji jako cíl, který chceme společně dokázat,“ uvedl. „Máme mladý a perspektivní tým, byla by škoda spokojit se s krajským přeborem,“ má jasno. „Věřím, že způsobem, jakým je to v kabině nastavené, můžeme hrát kvalitní fotbal i ve vyšší soutěži,“ je přesvědčený.

Musí se však vyvarovat výpadků, jakým třeba bylo pohárové selhání ve Starém Městě. „Tento zápas je pro nás taková černá skvrna, které se úplně nejde zbavit,“ vnímá. „Většinou si to připomínáme jako odstrašující případ, že kdyby se tyto výkony někdy opakovaly, úspěchu bychom se určitě nedočkali,“ ví dobře.

Jiskra se přitom přes Malenovice, Baťov, Hluk a Boršice probojovala už do semifinále.

„Staré Město bylo velmi kvalitní a nepříjemný soupeř, který je v semifinále právem. Přeji mu, aby se dostal co nejdál. Když už má takhle našlápnuto, tak ať to vyhraje,“ říká.

Právě zmiňovaný duel na Širůchu poznamenaly výtržnosti fanoušků. Bršlica si ale přízně fanoušků i přes tento exces užívá. „Naše příznivce podporuji a jsem šťastný, že je máme. Jejich přítomnost je pro nás velkým přínosem. Zápas ve Starém Městě byl z jejich strany už za čarou, to ale nic nemění na tom, že jejich podpora zvyšuje naši výkonnost i odvahu,“ míní.

JE TO BRATRANEC

Otrokovický mančaft se po dvou předčasně odpískaných sezonách příliš nezměnil. Mužstvo doplnilo jen pár odchovanců, kteří čerpali zkušenosti ve vyšších soutěžích.

Nyní mají pomoct mateřskému oddílu k úspěchu.

Adam Bršlica se v kádru řadí mezi mladší hráče, který se snaží probojovat do základní sestavy, což v nabité konkurenci není úplně jednoduché.

Pokud dostane od trenéra Zapletala šanci, jeho místo je na hrotu útoku. „Sám sebe si moji výškou a stavbou těla ani jinde představit nedokážu,“ řehtá se otrokovický rodák a student UTB ve Zlíně.

Ve dvaceti letech má celou kariéru před sebou. „Chtěl bych hrát co nejvýš,“ přiznává.

Na Baťově nastupuje po boku bratrance Pavla, jenž je kapitánem týmu. Spousta lidí si myslí, že jsou sourozenci, on to ale neustále vyvrací. „Tady jde o malý omyl. Každopádně vztah k němu by se dal s bratrem srovnávat. Jako malý jsem vždycky doufal, že spolu budeme bojovat v jednom tým o vítězství, teď se mi to plní. Je to určitě skvělý pocit. Na hřišti jsem s ním moc rád,“ vyznává se.