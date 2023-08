Změnu trenéra hlásí 4 týmy.

Do Kvasic na místo Jindřicha Lehkoživa, jenž zakotvil v divizním Baťově, zamířil Vlastimil Chytrý. Bývalého hráče Zlína, Drnovic či Přerova zlákali do Kvasic šéfové klubu Klement s Horákem. „Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, po týdnu jsme se pak potkali. Jelikož v Kvasicích působí devadesát procent hráčů, které jsem dříve trénoval v Kroměříži, tak mě to lákalo. Navíc jednání obou majitelů byla seriózní. Jsou tady ambice, každý rok se hraje o nejvyšší příčky,“ říká Chytrý.

Bratr asistenta reprezentačního kouče naposledy působil v divizních Kozlovicích, kde v zimě skončil. „Vedení mi řeklo, že nechtějí postupovat do vyšší soutěže, takže nemělo smysl, abych tam dál pokračoval,“ vycítil.

Velké jméno zlanařily Slušovice. Třetí tým krajského přeboru po Janu Večeřovi, který skončil z osobních důvodů, převzal Michal Hlavňovský. Pětačtyřicetiletý bývalý hráč Zlína, Trenčína, Kroměříže či Kunovic doteď působil převážně u mládeže. Dlouho byl na Vršavě, pak v Karviné, ale po roční pauze se vrací zpět do rodného kraje, k mužům.

„Oslovil mě bývalý spoluhráč Roman Dobeš. Nad nabídkou jsem příliš neváhal. Kluci ve Slušovicích v poslední době odvedli kus kvalitní práce. Tým je stabilizovaný, klub funguje. Díky vazbám právě na Romana Dobeše, Michala Klimta a další kluky rozhodně nejdu do neznámého prostředí,“ říká Hlavňovský.

Známý kouč ve Slušovicích působil i jako hráč. „Před pětadvaceti lety jsem tam měsíc nuceně hostoval,“ připomíná s úsměvem. Do úplně neznámého prostředí ale nejde. „Slušovice jsem viděl v některých zápasech krajského přeboru i ve finále poháru. Imponuje mi, jak pod mým předchůdcem Honzou Večeřou hrály, pracovaly. V mužstvu je spousta mladých kluků. Znám Maliňáka, Lakomého, Macha, Tkadlece, Lošťáka, další kluky,“ upozorňuje.

V Luhačovicích zase povýšil Martin Bernátek. Klubová legenda střídá Jana Jelínka. Ten i přes velké vytížení a práci ve Zlíně bude v lázeňském městě dál vypomáhat.

Také ve Štítné nad Vláří hlásí změnu u kormidla. Na místo Pavla Prešnajdera usedl Josef Miklas.

Naopak vše při starém zůstává v Bystřici pod Hostýnem. Celek, který nyní v červnu oslavil 100. výročí založení klubu, si uplynulý ročník krajského přeboru doslova protrpěl, aby se pak na poslední chvíli na úkor Nedašova zachránil. „Všichni věřím, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky a nyní již budeme hrát lepší fotbal a hrát v klidném středu tabulky,“ hřímá za kabinu předseda a trenér Bystřice pod Hostýnem Roman Ondroušek, jehož pravou rukou na lavičce zůstává dál Aleš Truhlář.

Ambice přitom jsou podobné jako loni – hrát v klidném středu. „Těch nervů už bylo loni dost. A kdo je v mých očích favorit přeboru? Jednoznačně Slušovice! Kádr jim zůstal stejný a navíc je doplnili o fotbalisty ze Vsetína. Budou sahat na špičku tabulky,“ dodal Roman Ondroušek.

V roli obětních beránků rozhodně do premiérové sezony mezi krajskou elitou jistě nepůjdou oba nováčci – Spartak Hluk a Hrachovec. Jejich ambice budou naopak nemalé. Základní osu týmu se jim v létě podařilo udržet a navíc tým doplnili o další zajímavá jména.

„Sázíme na nováčkovský elán a odhodlání dokázat, že zde patříme. Půjdeme záoas od zápasu, abychom se co nejdříve zbavili záchranářských starostí. Ideální bude se pohybovat v klidném středu,“ shodli se trenéři obou týmů.

Los 1. kola krajského přeboru: Sobota: Kvasice - Bystřice p. H., Osvětimany – Morkovice (17). Neděle: Brumov – Slušovice (10.15), Napajedla - Štítná n. Vl., Nevšová – Luhačovice, Franc. Lhota – Boršice, Hrachovec – Hluk (17).