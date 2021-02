„Doba je taková, jaká je,“ uvědomuje si Klepal.

„Dříve než na přelomu dubna a května se to však znovu nerozjede. Dohraje se podzimní část, za což ještě budeme rádi.“ poukazuje na předčasně ukončení úvodní poloviny sezony, ve které většina týmu I.B. skupiny B odehrála pouze 9 utkání. Kdohrání této části tak zbývají 4 duely.

Podle původního oficiálního rozpisu by první dohrávky měly být odehrány přesně za čtyři týdny, vzhledem k současné epidemiologické situaci v zemi však nad startem zůstává viset pořádně velký otazník.

Momentální dění navíc výrazně komplikuje přípravu.

„Týmově trénovat nejde, individuálně záleží na každém jednotlivci zvlášť, přeci jen jsme amatéři. Trénink ale tomu ani pořádně říkat nejde,“ krčí rameny Radek Klepal.

„Je to tak spíše o jakémsi udržování než že by se dalo něco natrénovat. Je to složité,“ ví dobře.

Od konce podzimu se v Mladcové udály jen menší změny v zázemí.

„Víceméně jsme nic neprováděli, na venkovním hřišti nejde nic dělat. Akorát připravujeme odvětrání kabiny, ale zatím to je v počáteční fázi,“ zakončuje Radek Klepal.