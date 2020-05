Fotbalisté Valašských Příkaz mají v kádru nejlepšího střelce Lukáše Vaculku a na jeho góly by chtělo spoléhat i v dalším ročníku I. A třídy skupiny A. Zkušený snajpr se podílí i na trénování týmu a rozebírá s trenérem taktickou přípravu na své soupeře. „Bylo těžké určit, jak je na tom tým nyní kondičně. Kila navíc naštěstí nemá nikdo, ale samozřejmě fyzický fond je téměř na nule, bylo asi složité se udržovat,“ uvědomuje si trenér valašského týmu Pavel Janošík.

Ilustrační foto. | Foto: Hradecký deník

„Stávající kádr bychom rádi malinko omladili a je jasné, že náš věkový průměr je alarmující. Kdo povede tým do mistrovských zápasů jsme zatím příliš neřešili, ale momentálně asi není důvod nic měnit. I když po podzimní části je to nejhorší umístění od doby, co hrajeme krajské soutěže a vše ještě podrobně vyhodnotíme,“ hodnotí vše s odstupem času Janošík.