Vávra tajně sní o postupu. Proč se spoluhráči hecuje trenéra?

„V kabině to bude pořádně drahé,“ smál se David Vávra poté, co po úspěšném víkendu dokončil rozhovor. Útočník Březnice hrající I.B třídu si jej vysloužil zásluhou hattricku do sítě Ludkovic, které svým výkonem pomohl porazit 5:1.

David Vávra (v horní řadě druhý zprava) | Foto: Archiv Davida Vávry

„Nejhezčí branka pravděpodobně byla ta druhá. Náš pravý bek Kuba Králík předvedl výbornou individuální akci, dovolil si jeden na jednoho, nacentroval míč na zadní tyč a já hlavou skóroval,“ usmíval se 31letý útočník, pro kterého se jednalo o vůbec první hattrick v dresu současného klubu. Že tento počin bude Davida Vávru něco stát, si uvědomil rychle. „Do kabiny musel přijít litřík slivovice,“ culil se borec, jenž během své kariéry působil ve Zlíně. Zde však mezi dospělými nenastupoval. „Končil jsem v dorostu a přecházel do „B-týmu“. Absolvoval jsem v něm přípravu. Nakonec jsem se rozhodl odejít na Masarykovu univerzitu v Brně. Dokud to šlo, chodil jsem po hostováních,“ přibližuje nejen své fotbalové kroky. O potenciálním návratu do Zlína už neuvažoval. „Myšlenky směřovaly na studium a pracovní povinnost. Trénoval jsem maximálně jednou denně, do dvoufázových tréninků se mi úplně nechtělo,“ vybavuje si Vávra, který během zlínského angažmá mimo jiné potkal zkušeného ligového útočníka Tomáše Poznara. . David Vávra po přechodu mezi dospělé působil v tehdy divizní Napajedle nebo Hulíně, se kterým postoupil do MSFL. Velmi rád však vzpomíná na zcela jiný klub – brněnské Bohunice. „Líbilo se mi tam skutečně hodně. Disponují výborným managementem, v klubu působí skvělí lidé, kteří fotbal dělají srdcem. Fungovalo to tam samo,“ ohlíží se zpátky na své působení, kde kromě hraní také trénoval přípravku. Zlín definitivně opustil v létě 2016, jeho kroky následně zamířily do Jaroslavic. Právě od jednoho z konkurentů I. B skupiny odešel před rokem a tři čtvrtě do současného klubu. Ačkoliv Březnice aktuálně pobývá na jedenáctém místě tabulky, tak David Vávra má malý sen, kterého by se jednou rád dočkal. „Přál bych si zažít ten pocit z postupu,“ klade si týmové cíle. O to se bude pokoušet také se současným trenérem Stanislavem Vávrou, se kterým ho však nepojí žádné rodinné vazby. „Jedná se o kvalitního trenéra, má velice dobré tréninky. Zimní příprava rozhodně bude zajímavá,“ těší se David Vávra. Jak popisuje, tak i současný trenér Březnice by byl schopný nastoupit do mistrovských zápasů. „Se spoluhráči ho hecujeme, aby to zkusil. Disponuje výbornou kopací technikou,“ chválí Vávra, který u fotbalu hodlá dlouho setrvat. „Letos to určitě nezabalím. Když dovolí tělo, klidně vydržím do 40 let,“ dodává s úsměvem.

Autor: Radek Štohl