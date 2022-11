„Je to super. Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli za tři body a pomohl jsem týmu,“ říká syn majitele společnosti Fastav Development a bývalý zlínský házenkář.

Hosté zlomili odpor soupeře dvěma brankami Fabíka po změně stran. Nejprve se vysoký zadák trefil po chybě gólmana Němčického, kterému míč proklouzl mezi rukama po jednoduchém centru a pohotový zadák jej ve skrumáži uklidil do sítě, v závěru pak pojistil triumf Mladcové dalším přesným zásahem.

„Byl to těžký a na obě strany vyrovnaný zápas. Přijde mi, že jsme měli trošku více štěstí v koncovce. Soupeř byl tvrdý, ale my jsme si to vybojovali,“ těší Fabíka.

Borci ze Zlína na Slovácku zvítězili 3:1 a v krajské I. A třídě skupiny B přezimují na slušném sedmém místě.

„S podzimem jsme spokojení. Skončili jsme ve středu tabulky, kde chceme být i na jaře,“ uvedl.

Fabík si fotbal užívá. S kopanou sice začal už ve čtyřech letech, když střídal Zlín a Mladcovou, ale v devíti dostala přednost házená.

„Hodně mě bavila, byla akčnější. Každý útočil i bránil, padaly góly, pořád se něco dělo,“ líčí s úsměvem.

Na pozici spojky patřil ve svém ročníku k nejlepším. „V patnácti letech jsem byl ostaršený a střídal muže a dorost,“ upozorňuje.

Podívejte se: Mladcová zakončila podzim výhrou v Kunovicích, rozhodl Fabík

Po maturitě na stavební průmyslovce ale s házenou skončil a vrhl se do práce. „Kluci mě sice pořád přemlouvají k návratu, ale mě mé rozhodnutí nemrzí. Chtěl jsem zkusit něco nového a hlavně se naplno věnovat práci,“ vysvětluje.

„Začal jsem jako normální dělník, rok makal rukama. Chtěl jsem se všechno naučit. Poslední dva roky už ale dělám stavebního technika,“ prozrazuje.

Dříve, když měl volno, si občas ťukl v Semetíně, od devatenácti let ale nosí dres Mladcové, kde vyrůstal a má tam kamarády. „I. A třída je dobrá soutěž. Pro mě ideální střed. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl.

Fabík nastupuje na kraji obrany, kde si pečlivě plní své defenzivní úkoly, ale stejně jako ostatní hráče jej to láká dopředu. „Vyhovuje mi to tam,“ přitakává.

„Fotbal hraji chvíli, teprve čtvrtou sezonu, a zády k brance ještě moc neumím. Proto je pro mě lepší, když vybíhám zezadu a na pár doteků se dostanu k bráně soupeře,“ líčí.

Fotbal jej baví. I když oproti daleko tvrdší házené si v něm musel na spoustu věcí zvyknout. „Díky postavě mám sice výhodu v soubojích, ale zase mi to rozhodčí často pískají. A taky se učím se zařvat, aby to občas pískl i mě,“ přiznává s úsměv.

Co mu nejvíce chybí, je respekt směrem k rozhodčích. „Když v házené něco řeknete, dostanete dvě minuty a jdete si sednout. Tady každý všechno komentuje a nic se neděje,“ nechápe.