Proti Kelči jste se blýskl hattrickem. Jak složité to bylo?

První byl takový gól z ničeho, ve středu hřiště jsme vybojovali balón, který se dostal k levému obránci, ten poslal balón do středu velkého vápna, kde jsem číhal a krásně z voleje jsem poslal balón na zadní tyč. Druhý gól byl z protiútoku, kdy spoluhráč vzal balón přes třicet metrů obešel na protihráče a krásnou průnikovou přihrávkou mi poslal balón na penaltu a neměl jsem sebemenší problém uklidit balón levou nohou do brány. Třetí gól byl po přímém kopu, kdy mi spoluhráč poslal přesný balón na velké vápno, ani jsem nemusel nějak vyskakovat a přesnou hlavičkou jsem poslal balón do levého dolního rohu.

Přitom jste se na hřiště dostal až ve 37. minutě. Trenér Polách Vás vytáhl jako žolíka?

Neřekl bych, že jsem byl ten správný žolík, ale trenér Polách na mě ukázal a já jsem sem se mu snažil odvděčit dobrým výkonem. A to se mi nakonec i povedlo. Co bych si mohl přát více, než dát tři góly. (smích)

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

Jméno Baroš je u nás i ve světe fotbalovým pojmem. Jste s "Barym" nějaká rodina?

S Milanem Barošem nejsem žádný příbuzný. Na druhou stranu cítím, že v této sezoně bude mezi námi určitá rivalita. (úsměv)

Jak těžké je nastupovat s jménem Baroš na pažit? Srovnávají vás soupeři a fanoušci?

Ani ne, popravdě to nevnímám, nic výjimečného jsem nezaznamenal. Snažím se soustředit jenom sám na sebe a na svůj výkon.

Milan Baroš hrál také v Rožnově p/R. Sledoval jste jeho bohatou fotbalovou kariéru?

Nějaké úryvky z jeho kariéry jsem zaznamenal a má můj velký obdiv za to co dokázal!

Vám je teprve 19 let, máte kariéru před sebou. Čeho byste chtěl dosáhnout?

Ano jsem stále mladý, ale nějaké velké cíle nemám. Jestli přijde nějaká nabídka, tak přijde a nechám to na osudu. Ale dobýt svět, jako slavný jmenovec, se mi už asi nepodaří. (úsměv)

Kde jste poprvé kopl do míče a kdo stál u vašich prvních krůčků?

Začal jsem u nás v Rožnově, kdy mě asi jako pomalu každého k tomu dovedl táta. Nebýt jeho, asi bych tu tento rozhovor nyní nedělal a za to mu patří moje velké díky.

I. B tř. sk. B: Rezerva Slušovic schytala výprask od "B" Holešova

Jak hodnotíte výkony Rožnova v rozehrané sezoně?

Zatím jsou naše zápasy jako na horské dráze, občas se daří, občas ne. Máme velmi mladý tým a pořád se toho musíme ještě hodně naučit. Ale věřím, že se postupem času bude vyhrávat!

V Rožnově hrajete na umělce, která má již nejlepší léta za sebou. Nevadí Vám tento povrch?

Máte pravdu náš povrch už není ideální a abych byl upřímný, někdy dostávají hlavně kolena a kotníky dost zabrat. Ale jsme na ni zvyklí a na domácím hřišti se hraje vždycky nejlíp.

Jak trávíte volný čas?

Mimo fotbalu, patří k mým zálibám také hraní na PlayStationu a trávení času s mými kamarády.

Kdo je vašim největším fanouškům?

Rozhodně děda s babičkou, kteří mě ve fotbale hodně podporují, ale celá rodina se mě v tom snaží podporovat.

Adam Březík: Životní výsledek. Mohli jsme stát na bedně!

V tabulce střelců I. A třídy skupiny A má Milan Baroš pět branek a Vy ho už s těmi třemi dotahujete. Dočkáme se letos střeleckého souboje obou Barošů?

Uvidíme, rád bych na konci sezony byl tím lepším Barošem v kolonce střelců. Jestli bude každý zápas vypadat, jako v proti Kelči, tak nemám nejmenší strach o to, že bych nebyl lepší Baroš! (smích)

PETR KOSEČEK