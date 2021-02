„Oba odchody jsou pro nás samozřejmě velká ztráta, protože náš kádr rozsáhlý nikdy nebyl. Vždy jsme stavěli na hráčích, kteří mají k Ořechovu nějakou vazbu, nechtěli jsme stavět na cizincích,“ připomíná trenér Pavel Kopl.

Nováček nejnižší krajské soutěže na Zlínsku by v budoucnu rád přivedl nějaké mladé hráče z okolí, kteří začínají v mužské kategorii, ale zatím nepodnikl žádné konkrétní kroky.

Ve Velkém Ořechově se momentálně netrénuje. „V tuto chvíli žádná příprava neprobíhá,“ přiznává Kopl. „Ještě před koncem roku jsme se snažili zorganizovat nějaké tréninky, ale po zpřísnění opatření jsme se už nesešli,“ přidává.

Podle sedmačtyřicetiletého kouče se schází se jen někteří, aby společně probrali situaci. „Ale to sportovní přípravu určitě nenahradí,“ uvědomuje si Kopl.

Sám moc nevěří, že by se krajské soutěže mohli spravedlivě dohrát. Spíš očekává, že se ročník stejně jako před rokem znovu předčasně odpíská.

„Optimista v současné složité situaci vůbec nejsem. Na druhé straně mě to mrzí, protože amatérský sport a celkově sport na vesnicích díky pandemii a vládním restrikcím dostane hodně velkou ránu, ze které se může vzpamatovávat hodně dlouho,“ míní s tím, že pohyb na čerstvém vzduchu scházení nejen mladým, ale i starším lidem.

„A fotbal na dědinách je i jakousi kulturou, která k životu na vesnici patří a vždy patřila. Čím dříve se podaří tohle všechno obnovit, tím lépe pro všechny generace,“ prohlásil Kopl.

Osobně s vyplněním volného času nikdy problém neměl, takže ani ve stavu nouze se rozhodně nenudí. „Věnuji se rodině. Máme docela náročného psa, se kterým chodíme na dlouhé procházky. Jinak pracuji na domě i zahradě,“ prozrazuje.

Bez fotbalu ale není. Na zápasy se dívá v televizi. Hitem je především anglická Premier League. „Mám ji nejradši a je mi jedno, kdo zrovna hraje,“ říká.

Kromě sportu sleduje i současnou situaci kolem voleb do výkonných výborů okresních a krajských fotbalových svazů. I když sám o kandidatuře na nějaké posty ve svazové hierarchii nikdy ani nepomyslel, od posunutých valných hromad mnoho neočekává.

„Nejsem si úplně jistý, jestli nějakou změnu přinesou,“ uvedl. „My na Velkém Ořechově jsme vždy se svazem spolupracovali tak nějak bezproblémově, takže ani nedokážu říct nic konkrétního, kde se změnami započít. To, co vnímáme a potvrdí to asi všichni, je nízká kvalita rozhodčích na soutěžích naší úrovně. Tady určitě lze vykonat spoustu práce ke zlepšení nejen na Zlínsku, ale i obecně,“ je přesvědčený.

Ostatní problémy výkonnostní kopané nevnímá. „My jsme se vždy snažili soustředit hlavně na sebe, a proto na ně možná tak nedohlédneme. Fotbal mám ale moc rád, takže se mu budu věnovat, dokud mi síly budou stačit,“ dodává Kopl.

Autor: Milan Těthal