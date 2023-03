S nadsázkou by se dalo říct, že to vzali až moc v klidu. „Bohužel se pořádně nescházíme, o tréninkovém procesu nemůže být ani řeč,“ posteskne si Dujka.

Za absencemi je hned několik důvodů – od studentské po pracovní povinnosti, až po lehčí zdravotní komplikace. „Tak je to teď asi všude,“ zamýšlí se zkušený borec. „Po podzimu jsme si dali volno, začali jsme se scházet v lednu. Jednou, někdy dvakrát týdně se potkáme na fotbálcích. Chodíme i s bývalými staršími hráči. K tomu jsme přidali běhání. Kondičním blokem jsou pro nás přípravné zápasy,“ přibližuje Tomáš Dujka.

Jak dosud proběhly přípravné zápasy?

Minulý týden jsme se měli utkat s Hvozdnou, která nám to odřekla. Nakonec přijela Jablůnka (I. B třída), zvítězili jsme 10:4. Hráli jsme ještě se Šumicemi (I. A třída), odjeli jsme jen v 11 lidech, dva hráče jsme si ještě půjčovali z jiných mančaftů. Prohráli jsme 2:4. Kondiční účel to ale splnilo. Teď nás čeká generálka s Malenovicemi.

Má vůbec smysl tyto zápasy absolvovat?

Teď se to bohužel i vinou zranění střetlo, na přáteláky se však vždy slezeme. Smysl to tak určitě má. Dobře se můžeme nachystat na soutěž. Bohužel nás moc není, minulý rok jsme zrušili B-tým, kluky jsme chtěli přesunout do áčka. Řekli, že budou chodit, ztratili však zájem. De facto je nás nějakých čtrnáct patnáct lidí. Z Lužkovic se alespoň vrátil Veselan Míra Čala.

Vaše mužstvo je navíc hodně zkušené. Jak se s tím hodláte popasovat?

Naše generace osmdesátek devadesátek má pořád zápal, teď tam to zaujetí není. Do budoucna je tam propast. Po konci sezony, ale už možná v průběhu jara začneme řešit, kolik nás bude, jaká soutěž nás čeká, jestli znovu začneme I. B třídu. Půjdeme sezonu po sezoně. Příští ročník může být už náš desátý v I. B třídě, což je na dědinu s 800 obyvateli úspěch. Tolik malých na této úrovni není.

Je tedy ve hře i případný okres?

Pořád chceme hrát co nejvíc nahoře. Pokud bude zájem a stále budeme mít partii, tak kraj hrát můžeme. Musíme se ale na to podívat reálně, otevřít si oči. V týmu máme snad pět čtyřicátníků, jsou tu i kluci nad 35 let. Končit nechceme, mladé ale nemáme a sehnat nové hráče je problém. Některé ambice i vzhledem ke zdravotní stránce bude potřeba přehodnotit. Taková je realita. Když to řeknu blbě, tak pro fanoušky by pak možná i bylo lepší, kdybychom nastupovali třeba ve III. třídě.

Jak to momentálně vypadá se zdravotním stavem kádru?

Dlouhodobější zranění nemáme, jsou to nárazové záležitosti. Jde o nás, kteří máme problémy s koleny, někdy se to ozve. Nebo to je i nyní svalového rázu z fotbálků. Na jednu stranu jsme rádi, že můžeme hrát na umělce, chodíme tam teď pořád. Kolenům to ale pochopitelně neprospívá.

Jak se cítíte vy osobně, bude pokračovat i na jaře?

Chci hrát co nejdéle to půjde, na jaře nastupovat budu. Uvidíme, co zdraví dovolí a co budou síly stačit. Momentálně končit nehodlám. Pořád to má smysl. Jsme na druhém místě, výsledky se dostavily. Lámat přes koleno to ale nechci.

Jaro začínáte doma s Tečovicemi, na podzim jste u nich prohráli 0:4…

Předvedli jsme tam nejhorší podzimní výkon, nepovedlo se nám to po všech stránkách. Byli jsme za to náležitě odměněni. Teď jim máme co oplácet. S Tečovicemi to jsou vždy dobré zápasy, většinou vyrovnané. V prvním kole se máme na co těšit.