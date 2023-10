Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Na derby, které se hrálo za pěkného počasí, přišla solidní divácká kulisa. Taková tu už dlouho nebyla. Hrubě nám nevyšel úvod, už ve čtvrté minutě jsme po nešťastné penaltě prohrávali 0:1. Po čtvrt hodině po naší špatné přihrávce šel hráč hostů sám na gólmana, bylo to 0:2. Ke konci poločasu pak přišla červená karta. Situaci jsem neviděl, po odpískaném ofsajdu jsem šel rychle rozehrávat. Trenér Hvozdné naopak před začátkem druhé půle nabádal své hráče, aby dojížděli ty naše, s úmyslem je zranit. Samozřejmě to je derby, patří k tomu vyhrocené okamžiky, toto jsem však za celou kariéru nezažil, je to pod úroveň. A to je kvalitní a zkušený trenér. Hosté to ve druhém poločase zavřeli, dobývali jsme je, nebyli jsme však schopni si nic vytvořit. Pokud si proti deseti nevytvoříme příležitosti a nevystřelíme na gólmana, nemůžeme pomýšlet na body. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Místní derby se odehrálo za pěkného počasí a před početnou diváckou kulisou. Utkání výborně odpískal rozhodčí Dostálek. Do zápasu jsme lépe vstoupili my, už v páté minutě jsme za ruku domácího obránce zahrávali pokutový kop, který proměnil navrátilec do sestavy po zranění Marek Polách. Za tři minuty šel Vaculka sám na branku, Kiza ho vychytal. Situace se opakovala v 17. minutě – Vaculka udělal gólmanovi domácích kličku a do prázdné dával na 2:0. Ve 30. minutě přehazoval brankáře Veselé mladý Kišš, Dujka vykopl míč na brankové čáře. Domácí dobře kombinovali, byli lepší na míči, hráli však jen po šestnáctku. My chodili do otevřené obrany, dva rychlí útočníci jim dělali problémy. Další vývoj zápasu ovlivnila 44. minuta, kdy hráč Veselé s číslem 11 úmyslně skočil našemu kapitánovi na kotník. Šel tam stoper Psota, domácí hráč teatrálně upadl, náš stoper kupodivu dostal červenou kartu. Bylo to nesmyslné rozhodnutí. Ve druhém poločase jsme se zatáhli do hlubokého obranného bloku, až na dva tři závary si soupeř gólovou šanci nevytvořil. Kluky chci pochválit za bojovnost. Znovu jsme nasadili tři dorostence. Kromě vykartovaného Psoty nám v příštím zápase se silným Holešovem možná bude chybět Sovadina, který šel na šití do nemocnice.“

DOLNÍ LHOTA – FRYŠTÁK 3:2 (1:0)

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Fryšták byl fotbalovější, dozadu jsme však byli organizovaní. Navíc jsme chodili do brejků, které nám vycházely – první gól jsme dali právě po něm po pravé straně. Hosté sice srovnali, po další brejkové situaci jsme opět šli do vedení, Šenovský to sám proměnil. Fryšták podruhé vyrovnal. Vždy jsme odvrátili standardní situaci, po trmě vrmě a odraženém balonu mu to tam spadlo. Po odvráceném útoku a přihrávce ze středu pole na rozběhnutého Janošku jsme vstřelili gól na 3:2. Pro nás to jsou důležité body, dotáhli jsme se na celky s 12 body. Pro nás je každý zápas jiný, proti Fryštáku jsme nastoupili bez obránců Urubka a Ondruše, z levé strany jsme měli 19letého a 17letého kluka. Mančaft se semkl, došli jsme k vítězství. Bohužel nejsme schopni opakovat výkony v dalších utkáních, je to nahoru dolů. Tým potřebujeme ustálit.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Je to nečekaná prohra, špatně se mi hodnotí. V celém utkání jsme byli lepší, měli jsme převahu, domácí však třikrát za zápas vystřelili na branku, vstřelili tři góly. Ke konci jsme už hráli na tři obránce, chtěli jsme to otočit, soupeře jsme dostali pod tlak. Z nákopu za obranu to však jejich hráč trefil z boku na první tyč. V závěru jsme dostali červenou, našemu hráči se však ani nedivím, upřímně nevím, co si mám o výkonu hlavního rozhodčího myslet, vždy zestárnu o 10 let. Řekl mu sprosté sprosté slovo, určitě dostane stopku na čtyři zápasy. Při derby Slavie se Spartou se pak málem pobijou a je z toho stop na dvě utkání. Je pravda, že na Tečovice ztrácíme pět bodů, na postup však nemyslíme, nemáme to v úmyslu.“

I. B tř. sk. B: Rozjeté Tečovice skolily Veselou, Fryšták porazil Březnici

HOLEŠOV B – TEČOVICE 0:2 (0:1)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Šlágr nám nevyšel. Tečovice na nás totálně vletěly, byly odměněny gólem, po rohu se nejlépe zorientoval Sovadina. Pět minut na to jsme se dostali do pěkné akce, Leško vletěl do šestnáctky mezi Jokla a Dorazina, kteří se nedomluvili, nepřesnost však byla proti našemu hráči, branku jsme neohrozili. Ve 30. minutě měl Leško další šanci, nebyli jsme schopni ohrozit branku hostů. Po změně stran se nám podařilo uvolnit Chudárka, šel z rohu šestnáctky, Jokl však i v takových letech ukazuje své kvality, bravurně to vytáhl na roh. Byl to asi zlom. Dalších 30 minut se hrálo mezi šestnáctkami, z obou stran tam byly nakopávané balony, ale i kombinace, maximálně se však hrálo po vápno. Pak jsme trochu zaspali ve středu, David Dorazin skvěle obehrál dva hráče, na hranici šestnáctky se nechal faulovat, což potrestal Bejtkovský. Ještě jsme přidali, bylo vidět, že kluci nechtějí prohrát, měli jsme však už jen jednu šanci, kdy se Pecha objevil na šestnáctce, položil si i Jokla, avšak nedal. Prvnímu mančaftu tabulky jsme dovolili jen dvě střely na branku, měli jsme skvělou obranu, Tečovice však ukázaly skvělou produktivitu, která na naší straně tentokrát nebyla dobrá. Oboustranně se hrál výborný fotbal, diváci se pobavili.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „ Bivoj stavěl sestavu ve Všetulích bez marodů Holmana, Skopala, Vopatřila a Patrika Daniela, Slezák po krátké rekonvalescenci sešitého čela nastoupil s krycí náplastí (podle „Ženy a módy“ zajímavě řešenou) a sestavu doplňoval matador Ondík a nová akvizice z letních přestupů Michal Střelec. Za podmračeného dopoledne se hrálo v poli vyrovnané utkání, ale bez výraznějších momentů překvapení. Hosté se ujali vedení už v 6. minutě zápasu po rohu, kdy míč na hranici brankoviště po jejich střelách domácí dvakrát odrazili a trefil se až na třetí pokus Sovadina. Domácí tým měl šanci po samostatné akci Leška, který postupoval z levé strany sám a vystřelil před dobíhajícím Juhaňákem, ale míč letěl nad břevno Joklovy branky. Na druhé straně střílel už uvnitř pokutového území Sovadina z ostrého úhlu skoro od brankové lajny, míč ale proletěl přes celou délku domácí branky do zámezí. Pak soupeř potáhl útok po pravé straně, šanci vyrovnat měl Leško, který si nabíhal na přízemní centr na přední tyči na úrovni brankoviště. Byl tísněn Michalem Dorazinem a ve skluzu poslal míč těsně mimo tyč branky hostí. Tečovice měly šanci po nájezdu Davida Dorazina, ale míč skončil v zámezí mimo konstrukci domácí brány. Ve druhé půlce byli aktivnější domácí, hrozili ale pouze centrovanými míči, se kterými si obrana hostí dokázala poradit. Šanci skórovat měl Chudárek, ale byl z úhlu a Jokl jeho střelu vyrazil, na druhé straně centroval Šesták, David Dorazin hlavou obloučkem přes Orala prodloužil, ale míč do branky netrefil. Domácí měli v této fázi více ze hry, ale z brejku na druhé straně straně potáhl míč po hranici trestného území David Dorazin, byl na oblouku faulován Vlastimilem Štoplem. Kopal se tedy trestný kop, ze kterého přes zeď trefil Bejtkovský 20 minut před koncem na 0:2. Domácí to nezabalili a tlačili se před Jokla. S centrovanými míči neuspěli, největší šanci minimálně na korekci skóre měl kapitán Pecha. Sám před brankářem Bivoje ve skluzu ale poslal míč těsně vedle. Hosté si už vítězství nenechali vzít a odvážejí si z horké půdy ve Všetulích plný bodový zisk.“

SLUŠOVICE B – TLUMAČOV 2:3 (1:3)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, aktivně, brzy jsme se ujali vedení. Úvodních 15 minut bylo z naší strany velice slušných. Pak jsme trestuhodně přestali hrát, do konce poločasu pak hřiště patřilo Tlumačovu, za což mohlo více věcí – naše neaktivita, chyby i špatný přístup. Do druhé půle jsme provedli pár změn, stav jsme chtěli zvrátit. Podařilo se nám trošku zlepšit hru, vstřelit gól na 2:3, nakonec z toho nevzešel ani bod. Výsledek beru jako ztrátu, doma musíme vyhrávat.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas, mužstvo Slušovic je našlapané. Přesvědčili jsme se o tom hned na začátku, brzy jsme inkasovali. Pak jsme začali hrát, do poločasu jsme dali tři branky a vedli jsme 3:1, z dálky se nám vydařily dvě střely. Tím jsme se uklidnili. Domácí o poločase udělali několik změn, s výsledkem ještě něco chtěli udělat. Sice snížili, vítězství jsme však už udrželi. Slušovice zatím byly nejlepším soupeřem, proti kterému jsme hráli. Jsme šťastni za tři body, hodně nám to pomůže.“

I. B tř., sk. B: Fryšták ustál divoký zápas. Derby posledních nováčků bez vítěze

PŘÍLUKY – CHROPYNĚ 5:2 (2:1)

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Ze začátku to byl vyrovnaný zápas, proměnili jsme dvě příležitosti, vedli jsme 2:1. Klukům se konečně dařilo. Prosadil se i Matěj Vajda, takto vystřelit levou nohou jsem ho ještě neviděl. Jen brankář mužstvo moc nepodržel. (úsměv) Hlavní jsou tři body, které jsme nutně potřebovali. Já v brance? Gólmani byli zranění nebo nemohli, neměli jsme z čehož brát. Nebylo to poprvé, druhý gól beru na sebe, zbytečně mi vypadl míč po střele. Moje bilance v I. B třídě je však pozitivní. Když mě kluci vidí v brance, tak se víc obětují, což byl i tento příklad, dozadu zahráli nadstandardně. Jak to bude příště ještě nevíme, jsem připraven na obě varianty. Na druhé straně bych se v brance dlouho zdržovat nechtěl.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hrálo se vyrovnané utkání, ale výsledek hovoří jasně. Nehrál se moc hezký fotbal, byl to spíše boj na ne moc kvalitním terénu. Domácí ukázali větší touhu po vítězství, jezdili po zadku a také na rozdíl od nás byli produktivní. Rozhodl hezký gól na 3:2, po kterém jsme to otevřeli a Příluky to pak měly již jednoduché.“

ZÁHLINICE – BŘEZNICE 4:0 (2:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Konečně utkání, ve kterém jsme dokázali udržet čisté konto. Jak v minulém zápase, tak i proti Březnici jsme se drželi toho, že chceme vycházet z dobře zabezpečené obrany. V prvním poločase si troufnu říct, že si hosté nevytvořili žádnou brankovou příležitost. Prvních 20 minut to bylo oťukávání z obou stran. Do vedení nás mohl poslat Dominik Malát, ale pouze orazítkoval břevno po krásném lobu. Ve 33. minutě jsme se již radovali, když si na malém vápně našel míč Csomor, který z dorážky vstřelil vedoucí branku. Ve 43. minutě přidal druhou branku zápasu pohlednou střelou z voleje Patrik Malát. Druhý poločas jsme již kontrolovali hru zezadu a vyráželi do rychlých protiútoků. Krásnou branku jsme viděli v 77. minutě, kdy se opět předvedl Patrik Malát, který měl v tomto zápase obuté střelecké kopačky. Z penalty ještě završil výsledek na 4:0 Jakvid. Hosté měli v zápase snad jednu šanci v druhém poločase, ale brankář Michálek si s ní poradil. Čekali jsme, že to bude těžší zápas, ale naštěstí jsme to zvládli bravurně. Klukům děkuji za výkon a nasazení, doufám že jej potvrdíme i v dalším utkání.“

LOUKY – KOSTELEC 0:0

Petr Štolba, trenér Louk: „Bylo vidět, že proti sobě nastoupil poslední a předposlední celek. Oba týmy si vytvořily minimum šanci, soupeř nám toho moc nedovolil. Měl jednu jednu dvě standardní situace, po kterých mohl dát gól. My jsme se v poslední minutě dostali k příležitosti, tu jsme bohužel neproměnili, utkání tak zaslouženě skončilo remízou. Kluci ví, o co se hraje, začali víc makat, nechtějí sestoupit. Hned první zápas po změně trenéra jsme hráli derby s Tečovicemi 1:2, na hřišti jsme nechali vše, odbojovali jsme to, na bod to nestačilo. Co mám zprávy z dalšího zápasu z Hvozdné, tak to znovu odmakali, prošla tam však střela z dvaceti metrů.“