Jak často probíhá momentální příprava?

Připravujeme se ve středu, v pátek a ještě neděli dopoledne. Středa je kondičního rázu, v pátek a neděli pak využíváme naši umělku. Máme to ale asi jako ve většině klubů, málokdy se potkáme v plném počtu. V kádru jsou studenti, kluci pracují na směny.

Proč jste se rozhodli pro delší volno od podzimu?

Dříve jsme se i za účasti starších hráčů dvakrát týdně scházeli na fotbálky, chodilo nás patnáct šestnáct. Padesátníci však teď už s námi nechodí, není takový zájem. A na sílu to nemá cenu lámat. Akorát jsme se párkrát sešli mezi vánoci. Model přípravy jinak zůstává stejný.

Máte jeden z nejzkušenějších kádrů v soutěži. Musí se mužstvo nutit do přípravy?

Hlava u nás starších chce, jen tělo někdy bolí. (úsměv) O nucení to však není, pořád nás to baví. Stále máme tendenci se scházet. Kdybychom my starší na to netlačili, tak se obávám, že mladší generace by měla problém se sejít i na fotbálek.

Obmění se váš kádr do jara?

Máme tu určitou kostru týmu, věk nezastavíme, mužstvo se postupně snažíme doplňovat. Zůstává Dan Valerián, brát si pak budeme Filipa Martince, který bude končit v dorostu Slušovic. Navíc by se k nám měl připojit hráč z vyšší soutěže. Jméno zatím říkat nechci, nejprve to musí oznámit ve svém klubu. Kádr by skoro měl zůstat stejný. Odchody momentálně nemáme.

Budete se během sezony zaobírat budoucností fotbalu na Veselé?

V průběhu jara budeme řešit, jak pokračovat, jak mužstvo případně doplníme. Někteří kluci mají zdravotní problémy, neví, zda budou hrát i nadále. Po sezoně budeme moudřejší, jakým směrem se fotbal bude ubírat.

Jak to měsíc a čtvrt před začátkem jara vypadá se zdravotním stavem vašich hráčů?

Míra Čala se do toho už postupně zapojuje, pořád je to ale trochu s bolestí. Největší otazník visí u Tomáše Janíčka, de facto podstupuje individuální přípravu. Bude záležet, co mu koleno dovolí. Martin Dlabaja měl zlomenou kůstku pod kloubem, rovněž u něj je otázka, jak se zapojí. Michal Bodlák řešil zlomený kotník, na jaře asi do hry vůbec nezasáhne. Počítáme s tím, že budeme jezdit s dvanácti třinácti lidmi.

Prozradíte podrobnosti u Tomáše Janíčka?

Kdo Toma zná, tak ví, jaký má způsob hry, do všeho chodí naplno, je k sobě hodně poctivý. Ještě když hrával ligu, tak měl velké problémy s koleny. Už v minulém roce hrál přes bolest, v zimě je to na tvrdých terénech o to horší. Sám dobře ví, jak se nejlépe připravit. Rozhodně ale chce pokračovat!