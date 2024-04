„Rozehráno to máme skvěle, ale rozhodně neusínáme na vavřínech!“ brzdí přehnaný optimismus 40letý gólman mimo jiné Zlína, Slovácka či Baťova.

VIDEOROZHOVOR níže.

Máte skalp Fryštáku, který jste přehráli 3:1. bylo to tak jednoduché?

Rozhodně ne! První poločas byl vyrovnaný, Fryšták byl dokonce lepší v útoku. Šance ale byly na obou stranách. Rozhodující byl náš gól po změně stran, kdy jsme do druhého poločasu šli šli s tím, že musíme skórovat jako první. Poté se hra otevřela a my jsme zápas dotáhli do vítězného konce.

S rozehranou sezonou musí panovat spokojenost. Cíl je postup?

Ano, se sezonou jsme spokojení! Zatím vyhráváme a jsme na prvním místě v tabulce. Naším cílem je vyhrát každý duel. Bereme to zápas po zápase a uvidíme, co přinese budoucnost. Samozřejmě, pokud se naskytne šance postoupit výše, neodmítneme ji.

Je váš tým připravený na vyšší soutěž?

Tým je určitě připravený! Hrajeme spolu už skoro tři roky ve stejném složení. Věřím, že jsme mladý tým a na vyšší soutěž jsme připraveni.

V čem je síla týmu? Proč by měl uspět?

Síla našeho týmu spočívá v kolektivu. Jsme především skvělá parta a to se projevuje jak na trénincích, tak v zápasech i po nich. V tom vidím největší přednost našeho týmu.

Vy osobně, jste spokojený se sezonou z hlediska počtu inkasovaných branek?

Naštěstí ano. Když na mě nejde moc střel, snažím se pro tým udělat maximum. Takže jsem velmi spokojen s touto sezonou.

Máte nějaký fotbalový brankářský vzor?

Vzhledem k tomu, že mi je už 40 let, moje vzory jsou z dřívější generace. Mým vzorem byl Andreas Köpke a jeho velkým vzorem byl Gianluigi Buffon.