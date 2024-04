VIDEO: Staré trable: Trenéra Fryštáku trápí horší kondice a úzká lavička

VIDEOROZHOVOR/ Utkání museli přeložit už na sobotních 10.15 hodin. Jinak by se s největší pravděpodobností ani neuskutečnilo, Fryšták by neměl s kým hrát. Trenér tamních fotbalistů Jiří Málek nakonec odjel do Tečovic s jedním náhradníkem, jeho svěřenci statečně vzdorovali vedoucímu týmu soutěže. Přesto padli 1:3.

Vítězný pokřik fotbalistů Tečovic. | Video: Deník/Martin Břenek

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu