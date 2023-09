/ROZHOVOR/ Fotbalisté Vlachovic o víkendu srovnali v Lužkovicích až v nastaveném času z pokutového kopu na 3:3. Zápas zlínské 1. B třídy skupiny A přinesl hodně emocí a také několik červených a žlutých karet. Rozhodčí Dostálek hned čtyřikrát tasil červenou kartu, což nelibě nesly oba celky.

Fotbalisté Vlachovic o víkendu srovnali v Lužkovicích až v nastaveném času z pokutového kopu na 3:3. Na snímku vlachovický Jaroslav Hověžák. | Foto: archiv Jaroslava Hověžáka

Zejména vyloučení vlachovického Dominika Plška bylo hodně přísné. Jaroslava Hověžáka trénuje ve Vlachovicích je otec a zda je na něj přísnější, než na ostatní hráče, se můžete dočíst v našem rozhovoru.

Zápas v Lužkovicích přinesl šest branek a také čtyři červené karty. Bylo utkání opravdu tak vyhecované?

Ze začátku byli domácí hráči lepší na míči a vytvářeli si šance, díky tomu se take dostali do vedení. Potom jsme se ale dostávali i my do hry a “průnikovkama” zaslouženě srovnali, když mě našel míčem za obranou Adam Bartoš. Chvíli poté se hrálo nahoru - dolů a při jedné dohrávce zfauloval jejich hráč našeho bez balonu a začala “mela”, Adam Bartoš přiletěl a hráče odstrčil a ten vzápětí spadl a skončilo to dvěma červenými kartami. Spíše do děje zápasu zasáhl zbytečně hlavní rozhodčí a změnilo se to v karetní mariáš.

Sudí Dostálek Vám poté vyloučil oporu Dominika Plška. Za co to bylo?

Byla to opravdu přísná červená karta, která předcházela po faulu, který sudí na Dominika Plška nepískl, ale ani neukazoval výhodu. Byl to souboj o balón, kde byl dříve náš hráč a o odehraný míč trefil i hráče a viděl, dle mne bezdůvodnou červenou kartou. Na žlutou bych to asi viděl, ale jak říkám, předtím nebyl zapískán faul na našeho hráče, který souboj ustál. A přijít o takového zkušeného hráče je hodně těžké.

Předtím přišla červená karta i pro Adama Bartoše. Ta asi byla oprávněná?

Červená karta přišla dříve pro Adama Bartoše a soupeře. Ta dle mne byla zcela zbytečná, ale zasloužená.

V nastaveném času jste srovnali z penalty. Jak jste viděl zákrok domácího brankáře na Vašeho hráče?

Za mne jasná penalta, když gólman netrefil míč, ale našeho hráče.

Vlachovice zatím mají výsledky jako na houpačce. Kde hledat příčiny takových výkyvů?

Ano je to tak, každý zápas hrajeme s jinou sestavou a jde to poznat. Těžko se nám hraje bez Dominika Plška, ale také bez kompletní obrany, která by měla byt každý zápas stabilní a stejná. Ale věřím, jak si najdeme rytmus, že se výsledky snad zlepší.

Vy jste dal zatím sedm branek. Mohlo jich být i více?

Za branky jsem samozřejmě rád, ale má na tom podíl celý tým, takže je mi vcelku jedno, kdo dává branky. I když jako útočník, bych to měl být právě já. A určitě by jich mohlo být více.

Trenérem Vlachovic je Váš otec. Je na Vás přísnější, než na ostatní hráče?

Už je to dlouho, co mne taťka trénoval, kdy jsme měli skvělou partu a dařilo se nám i výsledkově. A vzpomínám si, že jsme jednu sezonu na podzim ani jednou neprohráli. Přísnější teď už ne, dříve bych řekl, že asi ano (smích)

Od léta spolupracujete jako klub s divizním Slavičínem. Láká Vás si třeba okusit divizní soutěž?

Lákalo mě vždy zkusit vyšší soutěž, ale nyní skrz práci, kdy nestíhám ani páteční tréninky u nás, tak bych na to fyzicky neměl.

Vás brankář Patrik Machač má za sebou divizní start za Slavičín v Novém Jičíně. Sledoval jste jeho výkon?

Ne nesledoval jsem zápas, ale samozřejmě jsem viděl výsledek a v kabině jsme si říkali, ze Patrika z hrušky už nedostaneme. Ne to je samozřejmě sranda . Jsem rád, že si vyzkoušel vyšší soutěž a poznal, jaké jsou tam tréninky a hlavně tempo zápasu v divizi.

Vlachovice hrávaly dříve i Krajský přebor. Zatím to na vyšší soutěž nevypadá. Co chybí vlachovickému týmu?

Ano hrával se i krajský přebor, ale co si tak pamatuju, tak jen jednou se aspoň sezónu udržel, jinak se hned spadlo. Konkurence byla v te době vysoká. Hráli jsme i proti Vsetínu, který teď hraje divizi a na úkor nich jsme se neudrželi a to padaly tehdy tři týmy. Tak zatím je začátek soutěže a ta je hodně vyrovnaná a porazit může každý kohokoliv.

O víkendu hostíte Horní Bečvu. Ta předvádí velmi dobrý fotbal. Jak se na ni připravíte?

Horní Bečva má velmi dobrý tým, který má mladé hráče a i minulou sezónu, kdy jsme proti nim hráli, tak byli šikovní na míči a hlavně běhaví. Určitě to ale bude těžké utkání.

Vlachovice slavily v létě 80 let fotbalu. Jak jste si užil tyto oslavy?

Oslavy a zejména přípravy byly náročné, ale díky tomu, že jsme se skoro všichni hráči i organizační tým sešli, tak se to zvládlo skvěle. Atmosféra byla super a i díky tomu, že přijeli bývali ligoví hráči ze Zlína. Takže za mě se akce vydařila.