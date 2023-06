Vlachovický Plšek vystudoval při fotbalu právnickou fakultu

/FOTOGALERIE/PETR KOSEČEK/ Velkou oporou fotbalového účastníka valašské I. B třídy z Vlachovic je Dominik Plšek. Ten dokonce šest let působil v divizním FC TVD Slavičín. Při fotbalu navíc vystudoval na právnické fakultě. Vlachovicím se zatím návrat do vyšší soutěže nepovedl. Zda se to klubu někdy podaří, se můžete dočíst v našem rozhovoru…

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Velkou oporou účastníka I. B třídy skupiny B z Vlachovic je Dominik Plšek. | Foto: Deník/Martin Břenek

Kanonýr Deníku Vlachovický Plšek vystudoval při fotbalu právnickou fakultu /FOTOGALERIE/PETR KOSEČEK/ Velkou oporou fotbalového účastníka valašské I. B třídy z… Přečíst článek > Zápas s Ratiboří Vám vyšel na jedničku (3:0). Jak těžké to bylo utkání? Troufám si říct, že jsme v zápase s Ratiboří dominovali a bylo jen otázkou, kdy přidáme další branky ve druhém poločase. Zápas tedy hodnotím jako jednodušší, měli jsme jej po celou dobu pod kontrolou. V závěru jsme mohli přidat i více branek, bohužel se to nepodařilo. Vám se podařilo vstřelit úvodní branku… Nebyla to pro mě už žádná složitá práce. Po dobře zahraném rohovém kopu některý ze spoluhráčů protečoval míč na přední tyči a já jsem pouze doklepával víceméně z půl metru před brankovou čárou. V životě jsem dal už hezčí góly, v tomto případě se mi podařilo uplatnit spíše své kilogramy. KP: Strání slaví návrat do divize, naopak Bystřice se přiblížila sestupu. Proč? Vlachovice mají v jarní části výsledky jako na houpačce. Kde hledat příčiny? Naše výsledky jsou hodně závislé na aktuálním stavu kádru. V některých, zejména venkovních zápasech nám chyběli důležití hráči základní sestavy, čímž byly výsledky ovlivněny. Na domácí duely se téměř vždy dokážeme sejít v plné sestavě a na výsledcích je to poznat. Návrat do I. A třídy se zatím nezdařil. Myslíte si, že Vlachovice patří o patro výše? Abych byl upřímný, v aktuálním složení kádru si nemyslím, že bychom se mohli zařadit opět k lepšímu průměru I. A třídy, spíše bychom bojovali o udržení. V současné době v klubu pracujeme na zakládání mládežnických celků a jejich rozvoje, potřebujeme doplnit mužský tým odchovanci. Do budoucna však určitě zpět do I. A třídy postoupíme. Můžete porovnat rozdíl mezi I. A třídou a I.B třídou? Celky jako je Lidečko, Dolní Bečva nebo Halenkov by se jistě neztratily ani v I. A třídě a dle mého názoru by neměly záchranářské problémy. Pokud jde o obecné zhodnocení, v I. A třídě je více hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží a fotbal je obecně o něco techničtější než o třídu níž, kde dominuje spíše bojovnost. Dlouhá léta jste hrál divizi za Slavičín. Jak vzpomínáte na své angažmá v TVD? Velmi pozitivně. Působil jsem ve Slavičíně téměř šet let a mám z té doby hodně kamarádů dodnes. Hráli jsme vždy na špici divizní soutěže a kádr byl velmi kvalitní, včetně realizačního týmu. Zanedlouho se máme se sestavou z té doby setkat a odehrát utkání proti aktuálnímu kádru FC TVD Slavičín. Těším se a doufám, že mi to časově vyjde. MISTROVSKÁ KOPANÁ Co říkáte na letošní výsledku slavičínského klubu? Sleduji výsledky stále, vím, že se Slavičín pořád pohybuje na špici divize. Mám z toho radost, byť už mi časové možnosti příliš nedovolují docházet na utkání jako divák. Občas si pustím online přenos z utkání. Slavičínu stále fandím. Jste vlachovickým patriotem. Co byste vylepšil na fungování klubu? V minulém roce došlo k obměně výkonného výboru a vedení klubu. Starší generace udělala spoustu práce a předala vedení generaci mladší, jak již to bývá. Já sám jsem nově součástí výkonného výboru a jak již jsem uvedl, chtěli bychom zejména obnovit mládežnické celky v našem klubu, které bohužel z důvodu nedostatku hráčů zanikly. Dochází také k investicím v areálu hřiště ve Vlachovicích, členové se začali více zapojovat do fungování klubu, za což jsem nesmírně rád. Je to ale běh na dlouhou trať a musíme vytrvat, s fungováním klubu jsem spokojený. Kde jste začínal s fotbalem a na které spoluhráče a trenéry nejraději vzpomínáte? Od malička jsem hrál v rodných Vlachovicích, kde jsem prožil hodně fotbalových zážitků a mám zde hromadu kamarádů. Trénovalo mě několik trenérů, nerad bych na někoho zapomněl, tak radši jmenovat nebudu. Spoluhráčů bylo také nespočet, dovolím si vzpomenout mého velkého kamaráda Dana Horáčka, který aktuálně hájí barvy Kostelce u Zlína a naše fotbalové cesty se na čas rozešly. Co je vašim povoláním? Vystudoval jsem právnickou fakultu, pracuji jako advokátní koncipient. OBRAZEM: Baťov outsidera HFK přehrál, ale nedal penaltu! Spasil jej až Šiška Jaké jsou vaše záliby? Kromě fotbalu hlavně rodina, jsem ženatý a mám téměř dvouletou dcerku, takže veškerý volný čas trávím s rodinou. Co říkáte na chystanou reorganizaci fotbalových soutěží? Abych se přiznal, nevěnoval jsem tomu velkou pozornost, tak popravdě ani nevím, od kdy mají změny nabýt účinnosti nebo zda se nás budou týkat. Neřeším to, ještě nějaký čas budu hrát stále ve Vlachovicích a je mi jedno jakou soutěž.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu