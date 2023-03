V Tlumačově to přes loňské léto měli dost hektické. V první řadě se museli vypořádat se změnou skupiny, z „céčka“ zamířili do „béčka“. „Úroveň skupin je plus mínus stejná, naše současná je možná o kapánek vyšší,“ poskytuje svůj náhled Kvasnička. „Pro nás je to ale lepší, máme to blízko, hraje se spousta derby – jak s Tečovicemi, tak třeba Kroměříží B. Zápasy pak mají větší náboj,“ ví dobře lodivod lavičky tamního prvního celku.

Změna skupiny nebyla jedinou novinkou v klubu. Mužský tým hledal nového hlavního kouče. Zvenku nakonec nikoho nebrali, spolehli se na vlastní řady. Právě na člena výboru a někdejšího mládežnického trenéra klubu Jiřího Kvasničku.

„Původně jsem mužstvo přebral na přípravu, pak z toho byl celý podzim. Nakonec jsme se domluvili na spolupráci do konce sezony. Z pracovních důvodů to ale v létě budu muset ukončit, znovu se tak bude muset hledat trenér,“ říká hlavní kouč, který vede mužský tým vůbec poprvé. „Je to velký rozdíl, dospělí více projevují svůj názor, mladí tolik neodporují.“

Tlumačovští se s Kvasničkou usadili v klidném středu tabulky. Ze třinácti zápasů šestkrát vyhráli, dvakrát remizovali. Získali 20 bodů. „Máme mladé mužstvo, s postavením i ziskem bodů jsme v rámci možností spokojeni. Vzhledem ke spoustě studentů akorát ke konci podzimu byla horší tréninková morálka,“ posteskl si Kvasnička.

Poslední soutěžní zápas absolvovali před téměř půl rokem, kdy se s podzimem rozloučili vysokou porážkou na půdě rezervy Kroměříže 1:7. „Znovu jsme začali trénovat v polovině ledna, tréninkový proces jsme si nastavili na úterý, pátek a neděli. Úterky spíše byly dobrovolné, kluci si na umělce zahráli fotbálek. V pátky a neděle už byla účast slušná, běhali jsme,“ přiblížil trenér, který se svým mančaftem zajel na soustředění do Štítné nad Vláří.

Jeho svěřenci mají za sebou tři přípravné zápasy. „Ještě v lednu jsme odehráli divoké utkání s dorostem Baťova 6:7. Pak jsme porazili vedoucí tým I. A třídy z Těšnovic 2:1, to se hrál oboustranně dobrý fotbal. Přehráli jsme i Bílovice v poměru 2:0. Výsledky jsou dobré, vzhledem k soutěži to ale nic nenapovídá, sestavu jsme hodně měnili. Účel to každopádně splnilo,“ pochvaluje si Kvasnička, jenž o víkendu vyšle Tlumačov do generálky proti týmu krajského přeboru z Kvasic.

Loňský 10. tým I. B třídy skupiny C zahájí jarní část sezony doma s Loukami. A to bez jediné změny v kádru. „Nikdo neukončil kariéru, pokračují i kluci z Baťova, kteří po příchodu věděli, jak to tady chodí. Kádr je široký, někdy se mi tak i stane, že všechny hráče ani nemůžu napsat na soupisku,“ usmívá se Jiří Kvasnička. „Vždy se to ale může změnit. I na podzim jsme jednou měli 13 hráčů a podruhé právě 18,“ dodává hlavní kouč Tlumačova.

Tlumačov v loňském ročníku posbíral 29 bodů. Nyní mu chybí už jen 9 bodů, aby se tomuto bodovému zisku vyrovnal. Start jara však nemá snadný, po Loukách jede na Březnici a doma přivítá B Kroměříže.