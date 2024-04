Blýskl se parádním průnikem, který zakončil prostrčením balonu mezi nohama brankáře Kinského do sítě. Zlínského fotbalistu Vukadina Vukadinoviće šestá trefa v letošním ročníku ale netěšila. Ševci doma ztratili nadějné vedení, dobře rozehraný duel a s Pardubicemi v důležitém záchranářském souboji jen remizovali 1:1.

Fotbalista Zlína Vukadin Vukadinović při zápase s Pardubicemi. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je to pro nás ztráta. Doma jsme chtěli s přímým konkurentem vyhrát. Věděli jsme, že když utkání zvládneme tak se na ně dotáhneme, což nám nevyšlo. Teď jsme zklamaní, ale třeba pro nás bude mít bod nakonec velkou cenu,“ přemítá třiatřicetiletý křídelník.

Zlínu dal naději na výhru právě Vukadinović, který se po Slončíkově přihrávce proháčkoval přes tři bránící hráče a skóroval.

Moravané měli úvodní část pod kontrolou, na hřišti dominovali. „První poločas byl z naší strany perfektní,“ souhlasí rodák z Bělehradu.

K ještě větší spokojenosti domácím scházel pojišťující druhý gól, který by soupeře zlomil. „Pak bych věřil tomu, že to dotáhneme do vítězství,“ uvedl.

Jenže Východočeši po změně stran povstali a z penalty nařízené za ruku Simerského ve 48. minutě skóre srovnali. Prosadil se kapitán Hlavatý a bylo to 1:1. „Pokutový kop nás srazil. Byla to pro nás rána. Bohužel jsme nezachytili začátek druhé půle, nedostali se zpátky do tempa,“ smutní.

Zbytek utkání byl vyrovnaný, bez větších šancí i vzruchu. „Pardubice mají v sestavě šikovné hráče, hrají hezký fotbal. Jsou neustále v pohybu, strkají si balon. Asi se na ně hezky kouká, ale my jsme zodpovědně bránili, skoro k ničemu se nedostali. Nevybavuji si nějakou jejich šanci. Hrálo se spíš mezi šestnáctkami,“ říká.

Ševcům to po změně stran nešlo. Byli pomalí, bez nápadu. „Vpředu jsme neměli pohyb. Nesbírali jsme odražené balony. Přišlo mi, že kluci z obrany to nemají komu dát, tak to jenom kopali dopředu. Byli jsme všude pozdě,“ dodal zklamaně.