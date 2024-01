Tak dlouho hledali vhodný termín a řešili, kdy peníze vybrané za pokuty při dlouhé a úžasné cestě Regions' Cupem společně utratí a propijou, než se nakonec členové amatérské fotbalové reprezentace Zlínského kraje rozhodli podpořit nemocné děti, kterým věnovali 40 tisíc korun.

Tuto částku symbolicky předali hlavnímu organizátorovi Jakubu Jugasovi při tradičním benefičním vánočním utkání, které se 25. prosince uskutečnilo v Otrokovicích na Baťově

„Moc si toho vážím, protože kluci se tak rozhodli sami, nikdo je nenutil. Klidně mohli jít na pivo, dobře se najíst, ale peníze, které vybrali během dlouhé a hlavně úspěšné cesty Regions' Cupem se rozhodli dát na dobrou věc, před čímž smekám,“ uvedl stoper polské Cracovie.

Letos se na Boží hod vybralo 430 tisíc korun, o 15 tisíc víc než před rokem.

Kompletní výtěžek poputuje na pomoc nemocným dětem Elišce, Štěpánkovi, Mikulášovi-Jakubovi a Julince.

„Byl to spontánní nápad některých kluků, kteří v exhibičním utkání nastoupili. Nikdo neprotestoval ani s tým neměl žádný problém. Bylo to jednoznačné, všichni byli pro,“ prohlásil manažer krajského výběru a člen výkonného výboru KFS Zlín Petr Labancz.

Peníze na podporu dětí šly z týmové kasy. V banku bylo původně 28 tisíc, pak každý z hráčů a členů realizačního týmu přidal po stovce, zbytek doplatil kouč Motal a právě Labancz.

„Jsem rád, že se peníze použili užitečně, na správnou věc,“ těší šéfa divizního Holešova.

Původně byla v plánu oslava zisku bronzových medailí na červnovém mistrovství Evropy ve Španělsku, zhodnocení celé úžasné cesty Regions' Cupem, nakonec se ale členové úspěšné party nesešli.

„Hodně dlouho jsme hledali vhodný termín, ale v sezoně nebyl čas a po skončení podzimu jsme se taky nedokázali sejít. Nakonec zvítězila nejlepší možná varianta,“ říká Labanzc.

Fotbalová asociace České republiky bude v sobotu 6. ledna od 18 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně v rámci Galavačeru Našeho fotbalu udělovat každoroční ocenění.Zdroj: FAČR

Krajská fotbalová reprezentace se ale znovu sejde v sobotu 6. ledna v Kongresovém centru ve Zlíně, kde se koná Galavačer Našeho fotbalu.

Své ceny si stejně jako každý rok odnesou nejlepší hráči a trenéři v kategoriích mládežnického, ženského i neprofesionálního fotbalu za kalendářní rok 2023.

První slavností vyhlášení anket se uskutečnilo v roce 2002 pod názvem Galavečer neprofesionálního fotbalu. Ten se později přejmenoval na Galavečer Grassroots fotbalu a za cíl měl sjednotit do té doby roztříštěné ankety. Dvacet ročníků galavečera se uskutečnilo shodně v prostředí pražského paláce Žofín, naposledy se v lednu roku 2023 ceny udělovaly ve Společenském centru Trutnovska.

Právě na východě Čech byla oceněný i Krajský výběr Zlínska, který díky postupu na amatérské EURO získal trofej akce roku.

„Právě v Trutnově jsme domluvili, že by se vyhlášení mohlo letos konat ve Zlíně, kde jsou nádherné prostory. Jsem rád, že se to nakonec povedlo a že tuto významnou akci bude hostit právě náš kraj. Moc se na to těším,“ prohlásil Labancz.

Na galavečeru bude oceněný nejlepší starší i mladší dorostence, trofeje si odnesou i nejtalentovanější fotbalistky, futsalisté nebo trenéři mládežnického a ženského fotbalu. Stejně jako v posledních letech se budou ceny udělovat také nejlepším plážovým fotbalistům a fotbalistkám.

22. ročník galavečera bude stejně jako v loňském roce moderovat Jiří Pelnář. O hudební doprovod se postarají sólisté Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, žesťové trio Pavel Skopal, Pavel Skopal ml. a Roman Sklenář. Během galavečera vystoupí také zpěvačka Monika Absolonová.