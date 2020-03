„Situace se mění z hodiny na hodinu, ale podle současných státem vydaných pravidel a povinností vše vypadá, že odstartujeme soutěže mužů v termínu, tedy třetí březnový víkend. Ale podle všeho s omezeným počtem fanoušků,“ krčí rameny předseda KFS a OFS Zlín Pavel Brímus.

„Utkání včetně aktérů a lidí okolo nesmí navštívit sto lidí. Toto číslo je pevně dané a ručit za ně bude vždy pořádající oddíl,“ zdůraznil šéf kopané na Zlínsku.

Už je jasné, kolik z kvóty sta účastníků budou tvořit fanoušci a aktéři?

Na těchto technikáliích stále pracujeme a ve spolupráci s komisemi svazu a zástupci klubů hledáme závazné počty. V nejbližších dnech bychom rádi do klubů dodali konkrétní počty, kolik hráčů bude maximálně možné připravit k utkání, jak velký bude realizační tým, pořadatelské služba a podobně. Už nyní je jasné, že budeme vyzývat především zástupce soupeře, aby žádné fanoušky s sebou nevozili. I vzhledem k tomu, že o týden později budou hrát doma a také budou chtít uspokojit maximum svých nejvěrnějších fandů!

Neuvažovali jste o odkladu odvetné části?

V součinnosti s oddíly se stále zabýváme všemi možnostmi, včetně odkladu kol do pracovního týdne. Jsme v situaci, která je pro všechny nová. Nikdo, ani já si nedovolím odhadnout, kdy dojde k návratu do normálu, který si přeji co nejdříve. Hrát bez diváků není dobré, nikdy jsem nic podobného nezažil, ale v tuto chvíli nám asi nic jiného nezbývá.

O kolik intenzivnější je nyní vaše komunikace s kluby?

Významně, ani se to nedá spočítat. Komunikace diametrálně vzrostla po všech liniích – telefonech, sms či emailech. Všichni vnímají mimořádnost této situace, nikdo na ni nebyl připraven.