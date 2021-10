Za svá vyloučení budou pykat i vyloučení hráči. Opět nejpeprnější fotbalista Veselé – gólman Červenka to odskákal trestem na 4 soutěžní zápasy, hrající kouč Dujka si nezahraje jen o tomto víkendu. „Na utkání jsme nebyli, vycházeli jsme z informací ze zápisu a od kolegů, kteří se byli na zápas podívat. Každopádně dodržovat pravidla musí všichni, třebaže se jim vždy nemusí líbit verdikt rozhodčího. I on je jenom člověk, který jako každý se může zmýlit. Každopádně nadávky a vulgarizmus na fotbalová kolbiště nepatří,“ zopakoval předseda DK Zdeněk Kadlček.

Smršť vulgárních výrazů si hlavní rozhodčí Štipčák vyslechl v duelu 9. kola I. B třídy skupiny B mezi Loukami a Veselou (5:0) ve 40. minutě zápasu, kdy hosté nebyli spokojeni s jeho verdiktem po faulu u středu hřiště. Nejprve hlasitě okomentoval výrok sudího hrající trenér Dujka, k němuž se následně přidal i brankář Veselé Červenka. Oba byli po dvou žlutých, resp. červené kartě následně vyloučeni. To rozlítilo právě i hostujícího asistenta trenéra Tomáše Gajdošíka, jehož urážky byly nejpeprnější a navíc ještě chtěl fyzicky napadnout přímo arbitra duelu. Po ukončení prvního poločasu navíc své chování měl znovu opakovat.

„V jeho případě se jednalo o recidivu, už před měsícem u nás kvůli podobnému prohřešku byl, museli jsme být přísnější. Trest ale mohl být výrazně vyšším,“ varuje předseda „disciplinárky“ Zdeněk Kadlček. „Je to vzkaz všem, kteří by chtěli být vůči rozhodčím a delegovaným osobám jakkoliv vulgární,“ zdůraznil.

Přísné tresty za nadávky a vyhrožování směrem k rozhodčím rozdala ve středu Disciplinární komise Zlínského krajského fotbalového svazu. Nejvyšší flastr v podobě pěstitisícové pokuty a zákazu výkonu všech funkcí do konce podzimní části dostal verbálně nejaktivnější aktér sobotního duelu v Loukách – asistent trenéra fotbalistů Veselé Tomáš Gajdošík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.