Jenže ne vždy se vše vyvíjí takovým směrem, jakým si hráči přejí. To byl i případ Šišky. „Hned první rok v „B-týmu“ jsem vinou přetržení vazu v koleni rok nehrál. Pak už bylo obtížné se dostat zpátky do formy,“ přiznává.

Za koncem ve Fastavu však nestojí pouze zdravotní problémy, které ho zkraje dospělého fotbalu potkaly. „Byli tam lepší hráči, kteří si to zasloužili více, někteří z nich momentálně aktivně nastupují za „A- tým“ Zlína. V klubu jsem stále mohl pokračovat, kvůli jiným prioritám jako práce a škola jsem se však hlavně z důvodu časové náročnost rozhodl přestoupit do Baťova,“ přibližuje Patrik Šiška.

Ve Fastavu jste působil od třinácti do dvaceti let. Jak na toto období vzpomínáte?

Vzpomínek je více. Určitě jsem byl rád, že jsem mohl hrát za kvalitní tým, kde se všichni v klubu snaží vychovat fotbalisty pro první ligu. Za vyzdvižení stojí kategorie „U-19“, ve které jsem si mohl zahrát proti nejlepším týmům a hráčům v České republice. Ti dokonce patří k TOP v Česku, například Adam Hložek.

Od sezony 2019/2020 nastupujete za Baťov, aktuálně první tým Krajského přeboru. Očekávali jste, že by to po podzimu mohlo dopadnout tak dobře?

Před sezonou jsme si říkali, že kdy jindy postoupit do vyšší soutěže než letos. Máme dobrý tým plných šikovných fotbalistů, kteří táhnou za jeden provaz a dávají tomu maximum. Za úspěchem stojí jednoznačně skvělé nasazení a poctivost v tréninku, které se odráží i v zápasech.

Ševce před derby se Slováckem čeká dohrávka s Libercem. Problémem je marodka

Na druhé Luhačovice a třetí Slušovice disponujete čtyřbodovým náskokem. První jarní kolo navíc zahájíte na půdě Luhačovic. Může to být klíčový zápas sezony?

Luhačovice jsou vždy silným soupeřem, proti kterému se těžko vyhrává. Mají tam plno dobrých a zkušených fotbalistů, kteří dříve hrávali vyšší soutěže. Luhačovice mají ambice jako každý rok se poprat o první místo, a jsme rádi, že jsme na podzim domácí utkání zvládli (Baťov vyhrál 3:2 – pozn. red.). Máme náskok čtyř bodů, stačí dvě tři zaváhání a můžeme o první místo snadno přijít. Takže ano, i tento zápas v konečném součtu může být rozhodující.

V sobotu jste poprvé od konci podzimní části odehráli zápas, proti Brumovu jste remizovali 3:3. Jaké jste z utkání měl dojmy?

Tak jako každé utkání po delší době to nebylo stoprocentní. Máme za sebou teprve měsíc přípravy, na hřišti to šlo vidět. Některé věci, jak už po taktické nebo herní stránce, nebyly vyřešeny správně. Mimo to jsme nebyli kompletní, protože hodně kluků mělo ještě povinnosti mimo fotbal. Celkově ale utkání splnilo svůj účel. Tím bylo opět se dostat do herní zátěže s kvalitním soupeřem.

Proti Brumovu jste sám vstřelil jednu branku, podle některých jste byl hráčem zápasu. Jak jste byl spokojený se svým výkonem?

První poločas mi popravdě téměř vůbec nevyšel. Nebyl jsem tolik na míči, a když už jsem se k němu dostal, soupeř mě skvěle dostupoval. Ve druhém poločase už to bylo lepší, ale i tak nejsem spokojený. K brance jsem klidně mohl přidat další dvě tři trefy a na další přihrát, což by zápas posunulo o level výše.

Nespokojený Jelínek: Byli jsme složití, naše nekvalita mě děsila. Chyběl Poznar?

Na konci utkání jste mohl rozhodnout, hlavička však za brankáře neprošla…

Ano, byla to velká šance. Do šestnáctky přiletěl skvělý centr za obranu, a i když byl míč trochu delší a já ho trefoval ve výskoku, tak z takové blízkosti ho stačilo trefit kamkoliv jinam než přímo do brankářových rukavic.

Ještě otázka na závěr. Otrokovice jsou v MSFL po podzimní části na posledním místě, Baťov vede tabulku Krajského přeboru. Dovedete si představit, že byste příští sezonu proti sobě nastoupili v divizi?

V kabině jsme si už dělali srandu, že by to tak mohlo dopadnout. Určitě bychom se na takový zápas těšili, přeci jen každé derby má svůj náboj, a fanoušci by si ho také užili. Takový zápas mezi Baťovem a Viktorkou se nehrál již léta. Osobně bych si tento duel rád zahrál, mám tam pár kamarádů, kteří si dlouhodobě dělají srandu, že Viktorka hraje vyšší ligu než Baťov.