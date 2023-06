Již dnes večer se v Holešově sejde fotbalový krajský výběr Zlínska, který se ve středu ránu přesune do Vídně, odkud přes Madrid odletí do dějiště mistrovství Evropy amatérů.

Výběr Zlínského KFS na kvalifikačním turnaji UEFA Regions' Cup v Belfastu. | Foto: se svolením Václava Salače

Finálový turnaj Regions' Cupu se uskuteční ve španělské Galícii. Svěřenci trenéra Lukáše Motala první zápas odehrají v pátek od devatenácti hodin ve městě Pontevedra proti Bělehradu.

Ohlášená nominace na poslední chvíli žádných změn nedoznala.

Na soupisce krajského výběru jsou kromě obvyklých opor také útočník Holešova Jakub Mlčák, záložník Baťova Patrik Šiška a středopolař Skaštic Ondřej Zavadil.

Po přestupu do Rakouska naopak vypadl David Pavelka.

„Kádr jsme rozšířili o tři jména. Na soupisce jsou dva gólmani a osmnáct hráčů do pole. Žádný z hráčů naštěstí není mimo, někteří mají jenom lehčí zranění či nějaké bolístky,“ hlásí trenér Motal před odletem.

Moravané před úvodním duelem absolvují v dějišti šampionátu jediný trénink. Více prostoru nemají.

I když se vedení krajského výběru snažilo získat o soupeřích nějaké informace, o rivalech ze základní skupiny toho moc neví.

„Mám akorát videozáznam Poláků, se kterými ale hrajeme až poslední zápas, takže je v akci uvidíme přímo na EURO. Do prvního zápasu půjdeme stejně jako v Severním Irsku naslepo,“ říká.

Krajský výběr rozšířil kádr. Na ME amatérů odletí i Šiška, Mlčák a Zavadil

Zlíňané v zahajovacím duelu vyzvou Bělehrad, v neděli večer se pak postaví výběru z Lisabonu a účinkování v základní skupině zakončí příští středu proti Dolnoslezskému regionu.

Právě polský tým obhajuje trofeje, kterou získal při poslední turnaji Regions' Cupu v sezoně 2018/19. „Vstup do turnaje je důležitý, pokud ale chceme do finále, musíme uspět v každém ze tří zápasů, protože o mistra Evropy si zahraje jenom vítěz skupiny,“ připomíná Motal.

Rozpis zápasů Zlínského KFS na finálovém turnaji Regions' Cupu

9. června, 19:00: Zlínský KFS – FA Bělehrad (A Lomba Stadium Vilagarcia)

11. června, 19:00: Lisabon – Zlínský KFS (A Senra Stadium Ribadumia)

14. června, 19:00: Dolnoslezský region – Zlínský KFS (Burgans Stadium Cambados)

Každé zaváhání a ztráta tak bude hodně bolet. Krajský výběr ale žádného zaňdoura hrát nebude.

„Samozřejmě budeme vycházet z pozorné defenzivy, ale směrem dopředu chceme být nebezpeční. V kádru máme ofenzivní kluky, jenom bránit nebudeme,“ tvrdí kouč.

„Je jasné, že hlavně úvodní zápas bude spíš opatrný. Nikdo nebude chtít udělat chybu. Asi to bude o prvním gólu,“ přemítá.

Motal, pro něhož je amatérské EURO vrcholem trenérské kariéry, stejně jako manažer Labancz a hráči chce na evropském šampionátu získat medaili.

„Mým cílem je vyhrát na turnaji každý zápas a postoupit do finále. Samozřejmě pokud skončíme ve skupině druzí a budeme mít bronz, taky budeme taky spokojení, ale pokusíme se dojít co nejdál, abychom náš kraj zviditelnili co nejvíc,“ prohlásil.

Finálový turnaj Regions' Cupu se odehraje v okolí La Coruni na stadionech pro 3 až 4 tisíce diváků.

„Na španělské poměry jsou to malé stánky, na druhé straně coby za ně naše druholigové kluby daly,“ říká s úsměvem.

„Stadiony jsou menší, ale útulné. Snad dorazí i nějací diváci, aby se nehrálo v úplně komorní atmosféře,“ přeje si hrající kouč Skaštic.

Tým přiletí podpořit i kamarádi a rodinní příslušníci hráčů.

Pro řadu z nich to bude příjemná dovolená v Galícii. „Věřím, že nám fanoušci pomohou k úspěchu,“ doufá Motal.

Na finálový turnaj, který se uskuteční od 9. do 17. června, se kromě českého týmu představí také zástupci Německa, Černé Hory, Irska, Portugalska, Srbska, Polska a domácího Španělska.

Soupiska výběru Zlínského kraje na finálový turnaj UEFA Regions' Cup ve Španělsku

Brankáři: Michal Švec (Luhačovice), Marek Vrba (Skaštice)

Hráči: Jan Gojš, Pavel Krajča, Jakub Kašík, Pavel Bršlica, Patrik Šiška (všichni Baťov), Radim Tkadlec, Lukáš Klečka, Patrik Kvasnica (všichni Slušovice), Michal Miklík, Jakub Mlčák (oba Holešov), David Juřica, Marek Chovanec (oba Brumov), Martin Glozyga, Ondřej Zavadil (oba Skaštice), Petr Horňák (Strání), Roman Sopůšek (Hluk), Martin Goňa (Slavičín), Adam Jakubowicz (Napajedla).

Náhradníci: Radek Frýdl, Jakub Svoboda (oba Skaštice), Tomáš Pjajko, Pavel Naňák, Viktor Rožek, Jakub Žůrek (všichni Slavičín), Vilém Gettler, Martin Novotný (oba Holešov), Lukáš Berky (Kvasice), Štefan Bartošek (Hluk).



Realizační tým:

Manažer: Ondřej Šíma

Technický vedoucí: Petr Labancz

Trenér: Lukáš Motal

Asistent trenéra: Aleš Zlínský

Masér: Petr Miklík

Zdravotník: Eva Dobroslávková

Tiskový mluvčí: Aleš Strouha