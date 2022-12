„Myslím, že mužstvo určitě má na lepší umístění v tabulce a v jarní části se nám podaří v tabulce stoupat,“ je optimistkou.

Stejně jako fotbalová veřejnost v okolí, která vyhlíží lepší zítřky… „I přes nevýraznou první polovinu soutěže považuji za nejlépe zvládnutá utkání doma s Francovou Lhotou a poslední kolo v Boršicích, kde bojovnost a vůle slavily tři body,“ potěšilo šéfku. „Zápasů, které nám nevyšly, bylo bohužel více. Jako nejslabší výkon týmu vidím zápas ve Slušovicích a Štítné nad Vláří, odkud jsme odjeli s debakly,“ mrzí ještě nyní.

Tým má svou kvalitu, ale je úzký. A vzhledem různým problémům se řada fotbalistů herně i střelecky trápila. „Těžko hodnotit jednotlivce, fotbal je kolektivní hra, ale určitě nás všechny potěšil Vlado Prylopa, který se k nám připojil v průběhu soutěže. Překvapil svojí technickou vybaveností a rychlostí a mužstvu určitě pomohl. Bohužel se v zápase s Osvětimany zranil a tak nemohl být k dispozici na všechna utkání,“ mrzí Urbanovou.

Tým po skončení sezony nezalehl k zimnímu spánku a na bázi dobrovolnosti se schází každý týden v hale v Dolní Lhotě. „Opět ke společné přípravě se sejdeme desátého ledna. Třebaže tabulková situace není růžová, žádný drasťák hráče nečeká. Bude to klasika, jako všude, která se ale neobjede bez běhání, makání,“ potvrdil nový trenér Vladislav Durďa.

K zlepšení herního projevu a výkonů ale chce kádr posílit. „Je výborné, že nikdo neodchází. Naopak, oslovili jsme asi desítku hráčů z okolí a uvidíme, koho se nám podaří během ledna dotáhnout. Moc bych si přál získat dva tři kvalitní fotbalisty a je jedno na jaké posty, my se situaci přizpůsobíme. S jmény ale zatím nechci být konkrétní,“ omluvil se z taktických důvodů zkušený kouč.

Již nyní ví, že od prvních únorových víkendů jeho tým stihne do startu jara odehrát asi devět zápasů. „Dva stihneme na minisoustředění ve Znojmě. Jinak to budou celky z okolí,“ dívá se do svých poznámek trenér.

A jaký cíl si dal pro jarní část? „Jsme při zemi, proto se co nejdříve zbavit záchranářských starostí. Pokud se nám opravdu podaří kádr posílit, můžeme svou pozici vylepšit někam ke klidnému středu,“ přeje si. Stejně jako má jasno, kdo postoupí do divize. „Strání je jasný favorit, nevím, co by se muselo stát. O druhé místo si to podle mne rozdají další dva kvalitní týmy – Slušovice a Kvasice. I jim bych přál postup. My se na jaře musíme především stabilizovat, abychom v další sezoně hráli lépe a výše,“ dodal Vladislav Durďa, jenž po vyřazení „kanárků“ z Brazílie přeje titul na právě probíhajícím MS obhájci z Francie.

