„Za poslední tři roky jsme si zvykli na to, že se u nás vůbec netrénuje. Přáteláky odmítáme, bojíme se totiž zranění,“ vysvětluje s úsměvem hrající manažer Velkého Ořechova Michal Minařík.

Předposlední tým krajské I. B třídy skupiny C na rozdíl od jiných namočených mančaftů strach ze sestupu nemá. Je mu to jedno. Ve Velkém Ořechově totiž zvažují, že se účasti v kraji dobrovolně vzdají a v příští sezoně se přihlásí do nejnižší soutěže.

„Pořád čekáme na následovníky trůnu, až nás někdo vystřídá, bohužel žádní mladí kolem nás nejsou,“ vysvětluje Minařík.

Tým tak nejspíše bude pokračovat ve stávajícím složení. V jednání je však příchod dvou mladých hráčů z Částkova. „Pokud by se nám podařilo sehnat ještě další kluky, třeba to přehodnotíme a nakonec v I. B třídě zůstaneme. Možné je všechno,“ říká.

Že by zkušený mančaft jaro předem odpískal a soupeřům body daroval, prý nehrozí. „Nechceme spadnout. Naopak, pro záchranu uděláme maximum a soupeřům to ztížíme. Určitě budeme bojovat,“ ujišťuje Minařík.

Budoucnost týmu z Velkého Ořechova je ovšem nejistá. Možnou příští cestu může naznačit páteční výroční schůze, kam dorazí většina členů. „Sejdeme se v hojném počtu. Pobavíme se o to, co a jak dál,“ dodává Minařík.