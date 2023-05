Měli raketový start – byli rychlejší, všude dřív, důraznější. Fotbalisté Slušovic měli parádní herní nástup do podvečerního duelu. Také si vytvořili tři velké příležitosti – jednou trefili tyčku, hosté dvakrát vykopávali míč z brankové čáry. „V desáté minutě jsme mohli vést 3:0, bohužel nám tam nic nespadlo. Ve dvou případech jsme měli smůlu, Kvasnica to napotřetí chtěl tak dobře umístit, dával si tak záležet, až trefil pouze tyčku,“ mrzelo poraženého kouče.

„Kdybychom se dostali do vedení, tak věřím, že bychom utkání dotáhli do vítězného konce. Vyloženě nám vyhovuje hra na brejky,“ vyzdvihuje silnou stránku svého mančaftu

Hra se postupně uklidňovala, Strání se zformovalo, dalo se do většího klidu. Po bezbrankovém prvním poločase měl lepší nástup do druhého dějství pozdější vítěz, ani on se však nedokázal prosadit. „Mohlo to spadnout i soupeři, bylo to o jedné brance.“

Rozhodnout tak znovu mohly Slušovice, Martin Marek však 20 minut před koncem řádné hrací doby nedokázal využít velkou šanci. Skvěle se vytáhl hostující brankář Antonín Popelka. „Šel sám na gólmana, co více k tomu říct. Tak to bývá,“ podíval se smutně do země.

Oba týmy to v závěru chtěly ukončit, penalty nechtěl riskovat žádný z celků. Po solidním finišu byla poznat únava Slušovic i Strání, polovina hráčů fyzicky padla vyčerpáním na zem. „Terén tomu nahrával, lajny byly hodně podmáčené, stálo to síly,“ zmínil těžké podmínky na place.

Góly padly až v penaltách. Na obou stranách ovšem do té doby byla řada šancí, k vidění byl místy velmi svižný fotbal.

„Úroveň zápasu byla nad krajským přeborem,“ zdůraznil Jan Večeřa.

„Oba mančafty chtěly hrát, byly tam parádní akce. Škoda jen počasí, mohlo přijít více lidí,“ poukázal na návštěvu, která se zastavila na čísle 470.

Nemalou část fanoušků tvořili skalní nadšenci poraženého družstva. Mládežníci tohoto klubu. „Kluci chodí i na domácí zápasy. Byli jsme rádi, že za námi přijeli. Celkově hrát finále na Letné je i přes prohru zážitek,“ zmiňuje kouč týmu z krajského přeboru.

Podívejte se: dramatická penaltová loterie při finále krajského poháru na Letné

Sám se pohybuje ve vodách, které patří k páté české nejvyšší soutěži. Nyní se postavil na střídačku, na jehož místech se pohybují největší elity zdejšího fotbalu. „Je to něco navíc. Máte možnost tady přijít a vyzkoušet si to. Kabina je hezká, ale viděl jsem i hezčí, než má Zlín,“ pousmál se Večeřa.

Z Letné se hned bude muset přesunout do reality krajského přeboru. V sobotu ho čeká další zápas páté nejvyšší soutěže. Soupeř vás nepřekvapí – pochopitelně to bude vítěz poháru KFS ze Strání. „Je to paradox. Většinou se to tak sejde,“ nenechává nic přisuzovat osudu.

A zklamání ze středečního finále? Samozřejmě jen tak nezmizí! „Bude dlouho. Je otázka, jak se s ním právě do soboty popereme, čeká nás náročný program.“