Trenér Mladcové Jan Somberg svěřence i po dalším venkovním nezdaru chválil. „Na to, v jaké jsme zase nastoupili sestavě, tak jsem s výkonem mužstva spokojený. Bylo to oboustranně výborné utkání, ke kterému přispěl i perfektní rozhodčí. Když ale nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ ví dobře známý kouč.

I. A třída sk. B, 23. kolo -

TJ PILANA ZBOROVICE – FK MLADCOVÁ 3:0 (0:0)

Branky: 57. Ondřej Slaměník, 68. Martin Hanus, 85. Dominik Bejdák. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

Podle Somberga to do prvního gólu bylo naprosto vyrovnané utkání. „Domácí si za bezbrankového stavu vypracovali pět vyložených šancí, my sedm. Čtyřikrát jsme šli sami na gólmana, ale žádný nájezd jsme nedali. Zářili oba gólmani, kteří pochytali spoustu vyložených šancí,“ vyzdvihl nejen svěřence Lišku, ale i domácího Haráska.

Zborovice v úvodní části nijak zvlášť nezářily. „První poločas se nám herně nevydařil,“ souhlasí kouč Pilany Radomír Barnet.

„Sice jsme měli hned v první minutě tutovku Hanusem, ale gól jsme nedali. Od té doby byla špatná výstavba hry. Nešla nám rozehrávka, chyběla mi lepší mezihra. Situace jsme řešili nepřesně, taky v zakončení jsme byli zbytečně zbrklí,“ káral svěřence.

Oba týmy si v první půli vytvořily nějaké šance, gólu se ale diváci do přestávky nedočkali. „Soupeř hrozil z rychlých brejků a nákopů, několikrát nás podržel brankář Harásek, na druhé straně dobře chytal i jejich gólman,“ uvedl Barnet.

Rušný duel zlomila situace z 57. minuty, kdy se prosadil domácí Slaměník. „Jedna akce nám utekla a domácí šli do vedení. V tu chvíli jsme se položili, protože jsme zase nastoupili se čtyřmi dorostenci,“ uvedl Somberg.

Zborovice ve druhém poločase zpřesnily a zklidnily hru, kterou za stavu 1:0 definitivně ovládly. „Pak už jsme hráli s takovým přehledem a jenom navyšovali skóre,“ říká domácí kouč.

„Soupeř byl ale dál nebezpečný, hrozil z brejků. Celkově bylo v zápase hodně šancí, my je řešíme zbytečně zbrkle. Pořád hrajeme ve stejné, okleštěné sestavě. Snad už to příští týden bude lepší,“ doufá Barnet.