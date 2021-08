Nyní už se ale fotbalem jenom baví. Na hřišti sice není zdaleka tak často jako dřív, v kopačkách a s míčem u nohy se však pořád cítí jako malý kluk. Radost z pohybu jednatřicetiletého forvarda stále neopustila, v partě s kamarády se i po konci profesionální kariéry cítí skvěle.

„Pokud můžu mluvit za sebe, tak jsem spokojený. Moc toho sice už nenaběhám, ale odehrál jsem tři zápasy a podařilo se mi vstřelit pět branek. A pro mě nejdůležitější, že jsem se nezranil,“ říká s úsměvem zvučná posila Slušovic.

Absolvoval jste celou letní přípravu, nebo se díky různým letním aktivitám dostanete na trénink spíše výjimečně?

Na tréninky se snažím chodit, ale vím, že mám rezervy. Poznávám jiný život a fotbal už není na prvním místě. Pokud mi to ale čas dovolí, tak za kluky dorazím vždy velmi rád.

Jaké jste zaznamenal ohlasy a reakce na vaše působení ve Slušovicích? Šetří vás protivníci, nebo po vás spíše jdou? A co fanoušci? Volají na vás?

Soupeři mě poznávají, ale zatím, co jsem odehrál, tak musím říct, že jsem byl velmi rád, že to bylo vždy v přátelském duchu. Jednou se mě ptal i stoper soupeře, kolik jsem dal už gólů v zápase, že se v kabině vsadili. (úsměv) Naopak já souboje nevyhledávám. Pokud je nějaký balón sporný, tak do toho raději nejdu.

Jaká je vlastně úroveň nižšího fotbalu?

Určitě se i v nižších soutěžích najdou velice šikovní kluci, kteří, pokud by na sobě zapracovali, mohli hrát daleko výš. Ale v dnešní době by nejraději mladí kluci chtěli hrát hned ligu, což prostě nejde. I my máme v týmu velmi šikovné kluky. Veřím, že někteří z nich by určitě měli minimálně na divizi, ne-li na třetí ligu.

Start krajského přeboru se blíží. Těšíte se, nebo máte spíše obavy, že by se sezona zase mohla přerušit a nedohrát?

Samozřejmě se bojím. Pokud by se měla stopnout už třetí sezona amatérských soutěží, tak to poznamená další kluby na nižších úrovní a hrozí i rozpad. Nechápu, jak vláda povolí nákupní centra a podobně a na čerstvém vzduchu se nemůže sportovat. Jde hlavně o mládež , protože svět nám utíká a díky covidu ještě víc.

Pořád platí, že si chcete v nějakém zápase stoupnout do branky?

Už v jednom přátelské utkání jsme měli naťuknutého gólmana, ale trenér říkal, že v pohodě, však tady máme nováčka (úsměv). Určitě si chci zachytat v soutěžním utkání. Během zápasu jít na roh, kopat standardky podobně jako Chilavert. (úsměv)

Jak jste si užil první část prázdnin? Stihl jste i dovolenou, nebo kvůli nové práci jste zůstal v Česku?

Dovolenou jsem dostal. Byl jsem týden v Chorvatsku. Moc jsem si to užil. Nikdy jsem tady nebyl. Jinak v práci máme skvělý kolektiv a kolegové za mě zaskočili. Práce mě neuvěřitelně baví, naplňuje mě. Snažím se neustále učit nové a nové věci a odvděčit se tak mému zaměstnavateli.

A co Zlín? Budete chodit pravidelně na Letnou, sledovat bývalé spoluhráče, kamarády?

Určitě bych se chtěl na pár zápasů mrknout, pokud tedy na mě zbyde lístek. S kluky jsem v kontaktu a přeji jim, aby měli úspěšnejší sezonu než tu minulou.