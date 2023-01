Ke spokojenosti v Nedašově je ale daleko. „Mít o pět až šest bodů více, tak bychom byli spokojeni. Bohužel nás první polovina sezony nezastihla v dobrém rozpoložení. Laborovali jsme se zraněními a početnými absencemi v každém utkání, sestava nebyla ustálená,“ vidí hlavní příčiny Solař.

„Druhá půle podzimu byla z našeho pohledu vydařenější. Vrátili se nám nějací hráči, kteří povznesli hru výše. Prozatímní 12. místo je pro nás podprůměrné, mužstvo má rozhodně na víc. Na druhou stranu hrajeme na vesnici se svými hráči a odchovanci, kteří hrají pro radost a zadarmo! Pro Nedašov, který má okolo 1 300 obyvatel, je to velmi nadstandardní soutěž a všichni si toho tady vážíme a užíváme,“ přiznal.

Na podzim Nedašov moc povedených výkonů nepředvedl. „Za zmínku ale rozhodně stojí domácí utkání proti Nevšové, které jsme dokázali otočit z 0:3 na 4:3! To nás hodně zahřálo u srdce. Z venkovních utkání bych vyzdvihl remízový duel v Morkovicích,“ usmívá se mladý gólman.

„Naopak se nám hrubě nevyvedl dvojzápas ve Francově Lhotě a v Osvětimanech, kde jsme schytali debakly 0:5, respektive 0:9. V obou utkáních jsme se potýkali s velkou absencí hráčů, které jsme při našem úzkém kádru zkrátka nedokázali nahradit. Kyselou třešničkou na dortu se stal pohárový duel ve Fryštáku, kde jsme ostudně vypadli,“ shrnul Solař.

V hodnocení výjimečných výkonů jednotlivců je i proto obezřetný. „Nerad bych někoho vyzdvihoval, snažíme se hrát týmově a nehledět na individuality. Máme bojovnou povahu, která nám pomáhá, když mužstvo potřebuje zabrat. Jde cítit, pokud se o něco hraje, že se mužstvo dokáže semknout a nedá nikomu nic zadarmo. V týmu se všichni moc dobře známe, hrajeme spolu od dětství, v tom je naše největší síla,“ zdůraznil brankář.

I proto by měl do jarních odvet tým Nedašova vstoupit se stejným kádrem jako na podzim. „Zatím nevíme o nikom, kdo by nás chtěl opustit. Vzhledem k situaci opět vsadíme na naše odchovance, šanci by měli dostávat navíc i dorostenci. Trh hráčů v našem regionu je velmi omezený a získat kvalitní posilu není vůbec snadné. V našich finančních podmínkách, kdy hrajeme zcela zdarma, nemáme moc šancí přetáhnout hráče například z Brumova, Štítné nebo Nevšové, kteří jsou zvyklí na finanční ohodnocení ve svých klubech,“ popsal běžnou praxi v klubech konkurentů.

Zimní přípravu zahájil Nedašov první lednový pátek, naplánováno má pět přípravných utkání včetně soustředění na Rusavě. „Pracovat budeme v domácích podmínkách, kde můžeme využít i umělou trávu. V přípravě postupně vyzveme Valašské Příkazy, Valašskou Polanku, Horní Lideč, Bylnici a v generálce Nedachlebice, v polovině února je naplánováno kondiční soustředění na Rusavě,“ shrnul program příštích dnů Solař.