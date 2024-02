Fotbal v Malenovicích pláče, opustila ho tamní legenda. Ve věku 74 letech po dlouhém boji s vážnou nemocí zemřel bývalý trenér a činovník klubu František Zálešák.

František Zálešák zemřel ve věku 74 let. | Foto: Facebook/FC Malenovice

„S velkým smutkem dnes přijal malenovický fotbalový klub zprávu, že ve věku 74 let zemřel po vážné dlouhé nemoci dlouholetý činovník a legenda klubu František Zálešák,“ informovaly Malenovice prostřednictvím oficiálního facebooku.

„Patří mu velký dík za to, co pro náš klub vykonal a jak pro něj obětoval velký kus sebe samého. Čest jeho památce!“

František Zálešák do vojny působil v Malenovicích, po angažmá v Dukle Brno se vrátil zpátky. Hráčskou kariéru vinou zlomené zánártní kůstky ukončil ve 28 letech.

Posléze se dal na trenérskou dráhu, vedl dorostence Malenovic. Ve 32 letech odešel do Louk, u kterých strávil pět let. Později trénoval Lhotu u Malenovic, tu ze IV. třídy vytáhl až do okresního přeboru. Přímo v Malenovicích vedl mužstvo v krajské soutěži. Věnoval se však také mladším žákům a předpřípravce.

Zálešák: Fotbalista dříve nebyl měkký, dnešní tělocvik je hrozný