Fastav i krajský rival z Uherského Hradiště jsou samozřejmě favority. „Jsme hlavně rádi, že nemusíme cestovat nikam daleko. Respektujeme sílu soupeře, ale naší povinností a cílem je postup do dalšího kola prohlásil generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Velkou motivací má kouč Uničova Dušan Žmolík, který na Letné nedávno působil jako asistent kouče Petržely. Brankář Slovácka Trmal zase bude fandit Tasovicím, odkud pochází a kde fotbalově vyrost. „Bylo by pěkné zahrát si zase doma,“ zasnila se opora Slovácka.

Pikantní duel čeká také na trenéra Valašského Meziříčí Pavla Hajného. Jeho tým totiž vyzve Třinec, kdo známý odborník v kariéře působil hned dvakrát. Poprvé v letech 2005 až 2007, podruhé v roce 2013. „Na klub mám příjemné vzpomínky. Do Třince jezdím pořád velmi rád. I když už z hráčů tam nikdo není, lidé z vedení, sekretářky nebo paní správcová zůstali,“ říká Hajný.

Valaši se pokusí favorita zaskočit, moc šancí ale nemají. „Jsem realista. Vím, že jednou za čas je ve fotbale všechno možné, ale naděje na postup je velmi malá,“ uvědomuje si Hajný, který by hlavně kvůli lidem raději nastoupil proti týmu z nejvyšší soutěže. „Na druhé straně Třinec je sympatické mužstvo, které jsem dvakrát trénoval. Jsem rád, že se s ním potkáme, ale raději bych nějakého ligistu,“ přiznává Hajný.

Kluby byly při losu rozděleny do košů na licenční, ve kterých byly týmy z první a druhé ligy, a nelicenční. Řídící orgán soutěže dále rozdělil mančafty do skupin podle územní příslušnosti. Organizátorem utkání je vždy nelicenční klub. Do bojů o český pohár se letos poprvé zapojí i prvoligové kluby. Tedy kromě těch, které si v loňské sezoně vybojovaly účast v pohárové Evropě. Mimo mistrovské pražské Slavie také Plzeň, Sparta, Jablonec a Mladá Boleslav.

Domácí soutěž má letos dvě novinky. „První je, že od osmifinále už nebudeme týmy nasazovat, tahat míčky budeme pouze z jednoho koše. Chceme se přiblížit Evropě,“ vysvětluje generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Druhou novinkou je fakt, že finále domácí soutěže se bude hrát na stadionu papírově slabšího týmu. „Buď toho, kdo hraje nižší soutěž nebo je na tom v tabulce hůře,“ informuje Pauly.

Los 2. kola MOL Cupu: Lanžhot – Baník Ostrava, Petřkovice – Zbrojovka Brno, Frýdek-Místek – Karviná, Hlučín – Vítkovice, Slovan Rosice – Sigma Olomouc, Tasovice/Vrchovina – 1. FC Slovácko, Uničov – FC Fastav Zlín, Dolní Benešov – Prostějov, Olešnice u Bouzova – Opava, Ždírec nad Doubravou – Líšeň, Valašské Meziříčí – Třinec.

Táborsko – Varnsdorf, Motorlet Praha – Slavoj Vyšehrad, Přepepře – Chrudim, Mariánské Lázně – Liberec, Velvary – Viktoria Žižkov, Chlumec nad Cidlinou – Příbram, Loko Vltavín – Vlašim, Štěchovice – Sokolov, Ústí nad Orlicí – České Budějovice, Houstoň – Jihlava, Benešov – Vysoké Mýto/Pardubice, Admira Praha – Hradec Králové, Písek – Teplice, Zápy – Bohemians 1905, Domažlice – Ústí nad Labem, Králův Dvůr – Dukla Praha.

