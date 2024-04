Zlín hostí finále Memoriálu Vlastislava Marečka, dorazí naděje Slavie i Sparty

Ve středu a ve čtvrtek se ve Zlíně uskuteční finálový turnaj 16. ročníku Memoriálu Vlastislava Marečka. Do semifinále turnaje určeného pro věkové kategorie hráčů do šestnácti let postoupily mládežnické týmy Zbrojovky Brno, Slavie Praha, Sparty Praha a Teplic.

Stadion na Letné ve Zlíně hostí finále Memoriálu Vlastislava Marečka. | Foto: FC Zlín