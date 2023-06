Potvrdili svoji letošní suverenitu, dominanci. Na závěr si pohráli s Bojkovicemi, soupeři uštědřili krutý výprask, navlékli mistrovská trika a začali s mohutnými oslavami.

Starší žáci Zlína B slaví vítězství v krajském přeboru | Video: Jan Zahnaš

Žáci Zlína B, kteří své domácí zápasy hrají na Pasekách, s náskokem a v předstihu ovládli krajský přebor. Svoji soutěž opanovali mladší i starší žáci, do divize ale zřejmě nepůjdou.

„Za náš klub SK Zlín 1931 bychom postup možná vzali, ale tím, že patříme pod Vršavu je to složitější. Navíc ve vyšší třídě bychom týmy musely mít rozdělené podle ročníků a zatímco ročník 2008 máme velice silný, mladší kluci jejich kvalit nedosahují a navíc jich nemáme tolik, takže by asi byl problém družstvo poskládat,“ uvědomuje si trenér starších žáků Zlína B Tomáš Hochmajer, který mladé ševce vede na Pasekách společně s Pavlem Minaříkem.

Oba si úspěchu svých svěřenců náležitě považovali. „Pro mě je to srdeční záležitost,“ říká.

„Když jsem na Pasekách s trénováním začínal u mladší přípravky, vedl jsem právě kluky ročníku 2008. Jsem moc rád, že je teď, po devíti letech, posílám do dorostu jako vítěze krajského přeboru žáků,“ pokračuje.

Béčko Zlína loni skončilo v soutěži druhé, letos už bylo nejlepší. „Čekali jsme, že budeme dominovat, což se potvrdilo. Kluci hráli výborně. Od začátku sezony si šli za svým cílem, kterým bylo vítězství v přeboru,“ říká.

Devětačtyřicetiletého kouče těší hlavně forma, jakou se mladí Zlíňané prezentovali. „Podařilo se nám hrát pohledný fotbal. Dalo se na to dívat,“ pochvaluje si Hochmajer.

Mladí ševci zakončili svoji skvělou sezonu v sobotu dopoledne, kdy doma deklasovali Bojkovice 17:0.

„Soupeře mi bylo upřímně líto, protože jsme měli hrát u nich, ale vyšli nám vstříc a vyměnili si pořadatelství, protože v Bojkovicích měli turnaj. My jsme chtěli přebírat pohár doma, nakonec jsme vyhráli takto vysokým rozdílem. Škoda, kluci z Bojkovic to ale po prvním poločase vzdali,“ uvedl.

Předcházející zápasy už ale tak jednoznačné nebyly, byť vítěz prohrál jenom dvakrát.

Mezi opory týmu patří kapitán Patrik Mezík, nejlepší střelec Ladislav Koláček a stoper Filip Hochmajer.

Pochvalu ale zaslouží i další šikovní hráči. „Na vítězství se podílel celý tým,“ říká hrdý kouč.

V Baťově městě fungovala i spolupráce mezi Paseky a Vršavou. Hráči pendlovali mezi oběma areály, vzájemně si vypomáhali.

„Za skvělou spolupráci a komunikaci musím poděkovat hlavně Václavu Pavlíčkovi. Jelikož jsme neměli svého gólmana, vždycky nám někoho poslal. Stejné to bylo i s hráči. Já jsem pyšný na to, že většina týmu, co vítězství vybojovali, jsou kluci z Pasek. Osmdesát procent z nich ale prošla Vršavou,“ přiznává.

Dominanci starších žáků Zlína B potvrdili i mladší žáci, kteří rovněž ovládli krajský přebor. Svěřenci trenéra Martina Dědka, kterému pomáhal vedoucí mužstva Martin Novák, vyhráli soutěž s náskokem sedmi bodů před druhým Starým Městem.

„Také ročník 2010 je velmi silný. Kluci nyní přecházejí do starších žáků a já už se na ně moc těším. Mají výborné návyky, hrají dobrý fotbal,“ vyzdvihuje Hochmajer.

Mladí ševci po posledním zápase navlékli žlutá mistrovská trika, také obdrželi plakáty s týmovými fotkami.

V sobotu je na Pasekách čeká ukončení sezony společně s rodiči. Právě nim poděkoval trenér nejen za finanční podporu. „Zahrajeme si proti sobě, posedíme a pořádně to oslavíme,“ dodal Hochmajer.

Krajský přebor žáků, 12. kolo -

Starší žáci: SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE - FC ZLÍN B 0:17 (0:7)

Branky: 32., 38., 60., a 68. Ladislav Koláček, 2. a 65. Kamil Al-Hajjar, 14. a 55. Jaroslav Smetana, 54. a 66. Filip Hochmajer, 6. Matyáš Horňák, 20. Jakub Staněk, 23. Tadeáš Juřík, 27. Matyáš Horňák, 39. Štěpán Psota, 41. Jakub Januš, 52. Patrik Mezík. Rozhodčí: Kříž. Diváci: 50.



Mladší žáci: SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE - FC ZLÍN B 0:8 (0:6)

Branky: 3., 19. a 22. Ondřej Kužela, 3. a 51. Andrej Kudla, 9. David Sekanina, 11. Matyáš Kopp, 40. Viktor Krajča. Rozhodčí: Kříž. Diváci: 50.