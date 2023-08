Dorostencům Zlína vstup do nového ligového ročníku vůbec nevyšel. Mladí ševci v úvodním kole nejvyšší celostátní soutěže podlehli na Vršavě českobudějovickému Dynamu 2:4. Sedmnáctka dopadla lépe, když s Jihočechy remizovala 2:2.

Dorostenci Zlína (žluté dresy) na úvod nové ligové sezony podlehli Českým Budějovicím 2:4. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Starší dorost Zlína při letošní premiéře herně i výsledkově zklamal. „Výrazně jsme zůstali za očekáváním,“ ví také trenér domácí devatenáctky Jaroslav Matějíček.

„Takto špatně jsme v přípravě neodehráli žádné utkání. Na klucích se zřejmě projevily tréma a nervozita z úvodního mistrovského zápasu. Všude jsme byli o krok později, nedařily se nám herní věci a k tomu jsme vyrobili řadu chyb i v defenzivě. Nepomohla nám ani poločasová střídání. Rozhodně tedy máme na čem pracovat, protože toto bylo na první ligu opravdu málo a jsem přesvědčený o tom, že umíme zahrát mnohem lépe,“ uvedl na klubovém webu zkušený kouč.

Moravané první gól inkasovali ve 20. minutě, kdy se po dorážce prosadil Gončarov. Hosté podruhé udeřili v závěru první půle, po přetaženém centru na zadní tyč skóroval Zevl.

Teprve potom snížil po standardní situaci Branecký, nicméně ani kontaktní branka žlutomodré do druhé půle příliš nenakopla. Jihočeši v pohodě drželi těsný náskok, který dvěma slepenými góly deset minut před koncem po hrubkách v domácí defenzivě ještě navýšili. Na konci ještě domácí Chytil snížil výsledek na konečných 2:4.

Sedmnáctka ševců dopadla před vlastním publikem lépe a vydolovala alespoň bod.

„Spokojený jsem byl hlavně s naším výkonem v první půli, kdy jsme byli fotbalovější a nebezpečnější. Bohužel jsme vstřelili pouze jednu branku a navrch jsme si nechali dát gól do šatny. To nás trochu přibrzdilo a ve druhé půli jsme se znovu dostali do hry až ve chvíli, kdy jsme doháněli manko. Na klucích si cením, že dokázali vyrovnat. Zbytek zápasu už byl z obou stran hodně opatrný,“ uvedl zlínský trenér Jan Krhutek.

Jeho tým začal páteční duel aktivně, vytvořil si čtyři velmi slibné příležitosti a jednu z nich také proměnil. Jenomže krátce před odchodem do kabin propadli žlutomodří ve středu hřiště a Dynamo po rychlém kontru a dorážce srovnalo.

Ve druhé půli se dlouho nic nedělo, až z nenápadné akce udeřili Jihočeši podruhé. To vyburcovalo mladé ševce ke zvýšené aktivitě a zaslouženému vyrovnání.

Příští sobotu se mladí ševci představí v Jihlavě.

1. Celostátní dorostenecká liga, 1. kolo:

FC ZLÍN U19 – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE U19 2:4 (1:2)

Branky: 42. Lukáš Branecký, 85. Karel Chytil - 20. Nikita Gončarov, 38. Jakub Zevl, 81. a 82. Tuguldur Gantogtokh. Rozhodčí: Dohnálek - Zapletal, Prokůpek. Diváci: 150.

Zlín U19: Mareček – Koňařík (46. Hellebrand T.), Hvozdenský, Branecký, Průcha, Ondroušek (69. Chytil), Antolák (46. Hellebrand F.), Dorňák, Tesař, Malenovský, Pšenčík (46. Ševčík).

FC ZLÍN U17 – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE U17 2:2 (1:1)

Branky: 40. Robert Koňařík, 69. Lukas Teixeira - 44. Adam Tušek, 57. Daniel Šturma. Rozhodčí: Zapletal - Dohnálek, Prokůpek. Diváci: 70.

Zlín U17: Číž A. – Číž P. (77. Maděra), Barbořík, Zbranek, Brázda (52. Teixeira), Hellebrand T. (77. Maděra), Hellebrand F. (10. Petřík), Erban, Bětík, Pastyřík, Koňařík (57. Libiger).