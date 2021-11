„Začátek zápasu nám nevyšel, brzy jsme obdrželi zbytečný gól. I když se podařilo vyrovnat, tak Kašava ještě do poločasu vedla o dvě branky. Spoluhráč pak v závěru už jen snížil. Chybělo nám pomyslné štěstíčko, větší důraz na balónu a více vyhraných soubojů,“ přiblížil Divila poslední neúspěšný zápas svého mužstva, které v bojovném střetnutí padlo 2:3.

Pátá letošního branka mladého fotbalisty přišla v 21. minutě duelu, kdy odpověděl na trefu domácího Smetany ze 6. minuty. „U rohu jsme získali aut. Po několika přihrávkách mi to spoluhráč dával pod sebe. Mně pak vyšlo prostřelit domácího gólmana,“ vrátil se k vyrovnávací brance na 1:1.

Nejen po závěrečném hvizdu se však ještě více debatovalo o trefě o rok staršího spoluhráče Jiřího Šimary, který skóroval přímo po exekuci rohového kopu. „Trefil to parádně. O týden dříve zvládl to stejné v Tečovicích, má to v noze. Trochu jsme si ho pak i dobírali,“ culil se Divila.

Ani branky dvou nadějných borců na body nestačily. Březová tak podzimní část uzavřela na předposlední pozici se ziskem sedmi bodů. Poslední mužstvo z Lukova však dosud ani v jednom zápase nebodovalo. „Zatím se ještě sehráváme, do mančafu postupně sbíráme lidi. Doufáme, že na jaře to od nás bude lepší,“ věří Ondřej Divila, který společně se spoluhráči bodoval jen na domácím hřišti. Zde prohráli pouze jednou. „Máme skvělé fanoušky, navíc jsme zvyklí i na místní pažit.“

Šikovný fotbalista za Březovou debutoval na začátku letošního ročníku III. třídy. V rámci 2. kola před domácími diváky velkým dílem zachránil bod – při remíze 2:2 proti Halenkovicím vstřelil obě branky svého mužstva. „Jsem tady velmi spokojený. Proti zkušenějším hráčům je někdy potřeba se pořádně zapřít, člověk má i respekt,“ neostýchá se přiznat.

Není to však pouze soutěž dospělých, ve které jsme Ondřeje Divilu letos mohli vídat. Kromě dorosteneckého týmu rovněž občas vypomáhá starším žákům. Na podzim celkově ve všech třech soutěžích odehrál 22 zápasů. „Upřímně je to někdy hodně obtížné. Za víkend jsem klidně odehrál tři zápasy,“ poukazuje na působení ve třech různých kategoriích.

Jak konkrétně vypadají počiny mladého hráče? Za starší žáky letos odehrál tři utkání a vstřelil šest branek, mezi dospělými nastoupil k devíti zápasům, ve kterých skóroval pětkrát. Nejvýraznější je jeho bilance v dorostu – za ten odehrál všech deset duelů, přičemž soupeřům nasázel úctyhodných 25 branek. Ve dvou utkáních se navíc vůbec neprosadil. „V dorostu i mužích mám skvělou zásobu přihrávek od Toma Němce. Hrajeme spolu od malička, navíc máme stejný den narození. Na hřišti si výborně rozumíme,“ pochvaluje si důležitou spolupráci.

Osobní čísla a statistiky však vůbec neřeší. Na prvním místě je u Ondřeje Divily vždy mužstvo Březové. „Hlavní je, že se nám daří vyhrávat,“ uzavírá borec, který v jednom zápase nejvíce vstřelil šest branek.

I přes parádní bilanci však na jiné kluby nepomýšlí. Tedy alespoň zatím…

Ondřej Divila a jeho bilance v podzimní části:

22 zápasů/36 branek (6x starší žáci, 25x dorost, 5x dospělí)