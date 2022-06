Odpoledne naskočil na celý zápas prvního týmu v Krajském přeboru Zlínska na hřišti Bystřici pod Hostýnem, kde byl u porážky 1:4.

Vše završil v neděli dopoledne, kdy za vedoucí tým Okresního přeboru Zlínska ze Slušovic „B“ odehrál 72 minut proti Újezdu. „Všechno šlo rychle po sobě, bylo to těžké,“ nezastírá teprve 17letý záložník.

Jak jste to vše ustál po fyzické a mentální stránce?

Fyzicky to bylo hodně náročné. Jak jsem byl unavený, tak jsem o poločase finále Ligy mistrů dokonce musel jít spát. Po mentální stránce to neřeším, jsem takový, že mi je všechno jedno. (úsměv)

Prosadil jste se „pouze“ v posledním víkendovém zápase za „B“ Slušovic. Druhý Újezd jste smetli 5:0. Překvapil vás tak jednoznačný průběh zápasu?

Za „B“ to byl teprve můj druhý zápas, na tabulku jsem se ani nedíval. O umístění Újezdu jsem se tak dozvěděl až před zápasem. Co nám ale tréňa o soupeři říkal, tak mě průběh překvapil, čekal jsem daleko těžší zápas.

Sám jste vstřelil dvě branky, přišly v 6. a 24. minutě zápasu…

První gól byl povedený – zpoza vápna jsem rozehrál přímák a přes zeď to trefil do šibenice. Druhý byl pro mě jednoduchý – spoluhráč z dorostu Honza Krystek mi zakončení nachystal skoro do prázdné branky.

Za „B“ Slušovic jste vstřelil své první branky. Zkasírovali vás spoluhráči hned po zápase?

Zatím se to nepřihodilo. Asi ještě byli v šoku z takového výsledku. (úsměv) Myslím si ale, že mi tam časem určitě něco připíšou.

Jak zvládáte kombinovat fotbal se studijními povinnostmi?

S tím vůbec nemám problém. Škola mi celkem jde, se známkami jsem nikdy větší problémy neměl.

Po konci sezony byste měl odejít do Fastavu Zlín, že?

Ve Zlíně jsem dostal šanci už v zimě. Tehdy mě oslovil trenér zlínské „U-18“, zda to nechci zkusit. Bohužel jsem stihl odehrát jen dva přípravné zápasy, poté jsem se skoro na dva měsíce zranil. Trenér říkal, že mi dá v letní přípravě druhou šanci. Uvidíme, jak všechno dopadne.