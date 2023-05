Fotbalová IV. třída skupina C v neděli odpoledne nabídla souboj dvou tabulkově nejhorších týmů soutěže. Poslední Smolina před vlastním obecenstvem přivítala předposlední Loučku. Mezi oběma týmy byl rozdíl čtyř bodů. Domácí se tak téměř mohli dotáhnout na svého soupeře. „Žádné napětí v kabině však před zápasem nebylo,“ odmítá zkušený fotbalista. „Na utkání jsme se těšili, dobře jsme se na něj připravili. A konečně jsme byli v kompletní sestavě,“ zdůraznil Častulík.

O utkání napověděl úvodní poločas, který domácí vyhráli 2:0, druhou branku vstřelil právě Martin Častulík. Hosté korigovali až ve druhém dějství, v 62. minutě snížili na 3:1. Poslední mužstvo tabulky si výhru už pohlídalo, i díky dovršenému hattricku zkušeného fotbalisty, který sedm minut před koncem zvyšoval na 4:1.

Všechny své góly obstaral úspěšnou exekucí pokutových kopů. „Na penaltu jsem původně určený nebyl,“ přiznává. „V minulém zápase jsme ji však neproměnili, chtěli jsme udělat změnu,“ přiblížil bývalý vedoucí Újezdu.

Tato změna přinesla Smolině štěstí. A převážně samotnému Častulíkovi, který se ani při jednom z pokusů z penaltového puntíku nemýlil. „Osobně si nepamatuji, že bych zažil tři penalty v jednom zápase. Ani jsem o tom neslyšel,“ připouští. „Byl to tak můj první hattrick z penalt, za svých mladých let jsem jich však už několik tradičních vstřelil.“

Pokutový kop často bývá o psychologické hře exekutora a brankáře. A co teprve, když jdete na penaltu dvakrát, ne-li třikrát! Náš hrdina si však s tím hlavu nelámal. „Nervózní jsem nebyl, vždy jsem si počkal na pohyb brankáře,“ odhalil kouzlo úspěchu. „První a třetí jsem kopl doleva, jen tu druhou doprava,“ popsal úspěšné trefy.

Hattrick, a ještě z penalty, to není levná záležitost. Prodražilo se to také hráči Smoliny. „Do kabiny jsem slíbil litr slivovice. Vzhledem k tomuto článku to ale pravděpodobně ještě bude dražší,“ směje se Častulík.

Za Smolinu oficiálně kope od druhé poloviny letošního března. Naposledy nastupoval za Újezd, který aktuálně figuruje v I. B třídě skupině B. „Oslovil mě kamarád a trenér v jedné osobě Roman Hlavička, se kterým se známe už ze základní školy. Společně jsme od žáků až do nedávné doby hrávali za SK Újezd. Ve Smolině začal trénovat také až teď od jara,“ nastínil příchod IV. třídy.

Jak to vypadá, tato spolupráce konečně přináší ovoce.