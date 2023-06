V krajském městě podle všeho projeví zájem postoupit nejlepší celky ze všech šesti soutěží. V případě sestupu zde budou „padat“ jen poslední, nejhorší týmy soutěží, skupin. A týká se to i nejprestižnějšího okresního přeboru, který se letos hraje jen se 12 účastníky. „Do okresu z krajských soutěží se nám sice vracejí hned dva neúspěšné celky – ve skupinách B a C poslední Jaroslavice a Velký Ořechov, ale protože okresní přebor chceme mít opět se 14 účastníky, bude sestupovat opět jen jeden tým,“ uvedl na upřesněnou předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

Podle informací Deníku o návratu do okresních soutěží uvažují mimo jiné v Bylnici, Velký Ořechov zvažuje nehrát okresní přebor ale III. třídu. „Ano, i já popravdě čekám větší pohyb týmů napříč soutěžemi, než nabízí sportovní hledisko. Mám totiž informace z klubů hrajících krajské soutěže, že z různých důvodů vážně uvažují o návratu k nám do okresu. Až přihlášky nám ale přesně prozradí skutečné přání klubů, které respektujeme a vše dle platných řádů a pravidel upravíme,“ dodal Brímus.

Okresní přebor

Postup: ve hře: Hvozdná 49, Štípa 48. Sestup: ve hře: Vizovice 11, Slopné 12, SD Poteč/Franc. Lhota 13.

III. třída

Postu: sk. A: Kašava, sk. B: ve hře: Ned. Lhota 41, Rokytnice 39, Rudimov 35.

Sestup: sk. A: Mysločovice. Sk. B: ve hře: Biskupice 11, Drnovice 16.

IV. třída

Postup: sk. A: Jaroslavice B 50. Sk. B: ve hře: Trnava 40, Neubuz 35. Sk. C: ve hře: Sehradice 46, Nedašov B 43.

OFS Kroměříž

Na Kroměřížsku se zdá být situace jedna z nejstabilnějších, i když podle informací Deníku ze Zborovic se proslýchalo, že jejich další působení v krajských soutěžích není jisté, přičemž zde se může jednat jen o taktiku v „boji“ o obecní příspěvek na chod klubu a renovaci zázemí. Zborovice totiž v posledních letech měly ambice vrátit se do krajského přeboru. „Osobně žádnou potvrzenou zprávu nemám. Vzhledem k tomu, že z krajských soutěží by neměl k nám sestoupit žádný celek z Kroměřížska, postupová a sestupová matematika je jednoduchá – nahoru i dolů půjde nejlepší, respektive nejhorší celek dané soutěže či skupiny,“ potvrdil předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

Okresní přebor

Postup: Němčice.

Sestup: ve hře: Počenice 17, Pravčice 17, Žalkovice 19, Rymice 21.

III. třída

Postup: sk. A: Komárno. Sk. B: ve hře: Zborovice B 59, Rataje 57.

OFS Uherské Hradiště

Také na Slovácku zažijí klidné léto, kdy by vedení nemělo mít mnoho práce se skladbou a složením soutěží pro novou sezonu. I zde z krajských soutěží nikdo sportovní cestou nesestoupí. „A nemám informace ani o tom, že by chtěl někdo sám dobrovolně o soutěže níže,“ konstatoval předseda OFS Uherské Hradiště Pavel Miko. Podle informací Deníku však o návrat do okresních soutěží údajně uvažují v Buchlovicích.

„Pohyb by měl být opravdu minimální. Co si kluby uhrají, to si zahrají,“ usmál se Miko.

Okresní přebor

Postup: SD Traplice/Jankovice.

Sestup: Havřice.

Okresní soutěž

Postup: sk. A: Hluk B. Sk. B: Březová.

OFS Vsetín

Na Vsetínsku očekávají sestup jednoho týmu z I. B třídy – Hovězí, které má tři kola před koncem manko šesti bodů. „Žádnou hlubší sondu napříč kluby jsme nedělali, ale očekávám, že i u nás bude v případě pohybu týmů jedno z klidnějších lét. Až podané přihlášky však ukážou, jestli tomu bude opravdu tak,“ konstatoval předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.

Okresní přebor

Postup: ve hře: Zubří 42, Střítež/Hrachovec B 35, N. Horzenkov 34, Bynina 33.

Sestup (2 týmy): ve hře: Huslenky 14, Val. Bystřice 18, SD Hošťálková/Kateřinice B 21, Hutisko 21, Jarcová 22, Krhová 24, Ústí 24.

III. třída

Postup: sk. A: ve hře: 1. Branky 37, Dolní Bečva B 36, Rožnov B 34. Sk. B: Lhota u Vs.