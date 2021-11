Dohrávka prvního kola Okresního přeboru Zlínska nakonec lépe dopadla pro duo synátorů. Stejně jako před dvěma lety na půdě Hvozdné, tak rovněž teď v sobotu na stadionu ve Slušovicích zvítězili 1:0. „Všichni jsme čekali, že to bude hezčí zápas, kluci však podlehli nervozitě,“ pravil po zápase kouč rezervního mančaftu Slušovic Bořuta mladší. „Utkání bylo hodně bojovné,“ pokýval hlavou jeho otec.

Během úvodního poločasu branka nepadla, na vyložené šance to pro hostující Hvozdnou skončilo 2:1. Nic naplat. O jedinou trefu derby se postaral velezkušený Luděk Lošťák, který způsobil velkou euforii na domácí lavičce. „Byl to šťastný gól. Pak jsme to nějak ubránili,“ oddechl si kouč vítězného mančaftu. „Rozhodla naše chyba,“ pronesl naopak Bořuta starší.

Před vzájemným rodinným soubojem se o utkání mluvilo už dlouho. Syn a otec se na trenérských protipólech nepotkávají každý den. Slušovice „B“ navíc mají v kádru dalšího Bořutu – hráče Patrika.

„Je to specifický zápas, doma to prožíváme. Hodně to řešíme. Žijeme tím. Trochu si i lžeme se sestavami. Různě manipulujeme. Celý týden se u nás v podstatě nebavíme o ničem jiném než o našem zápase,“ přiznává Bořuta mladší, bratr a kouč Patrika v jedné osobě.

Podobně mluví také jeho otec. „Trénoval jsem ho deset roků, i po této stránce se tak známe velmi dobře. Celý týden jsme měli návštěvy. Různě se to probíralo,“ nechal trenér Hvozdné nahlédnout pod rodinnou pokličku.

Není divu, že oba aktéři se na velmi pikantní duel těšili. „Ale ještě více, až bude po něm. Až to vše opadne a je klid,“ usmívá se Bořuta mladší. „Po zápase je to ale vždy v pohodě. S otcem jsme kamarádi, parťáci. Není to takové, že bychom se jeden druhému posmívali. Bereme to sportovně. Je to jen fotbal. Na světě jsou jiné důležitější věci,“ dodal jedním dechem.

Fotbalisté Slušovic „B“ pod vedením Vlastimila Bořuty mladšího zažili velmi úspěšný podzim. Během třinácti zápasů se hned jedenáctkrát radovali z vítězství, celkově se dostali na skóre 41:8, přičemž jako jediné mužstvo soutěže obdrželo méně než deset branek. „Neprohráli jsme třináct zápasů, je to luxusní!“ pochvaluje si Bořuta mladší. „Dělá taky skvělou práci. Přeji mu, aby to dotáhl do vítězného konce,“ chválil Bořuta starší svého syna.

Uplynulé dva fotbalové ročníky zůstaly vinou koronavirové situace nedohrány. Ačkoliv teď Okresní přebor Zlínska čeká zimní pauza, tak kouč slušovické rezervy vnímá denní nárůst pozitivně testovaných. „Je to rizikové. Nikoho do toho nenutím, ale myslím si, že spousta nenačkovaných lidí by se měla proočkovat. Očividně je to nejlepší cesta jak viru zabránit."

„Kdybychom hráli za týden, tak bychom zápas už možná ani neodehráli. Dva kluky máme nemocné. Tato situace je na p.d. Doufám, že se hrát bude," přeje si Vlastimil Bořuta mladší.