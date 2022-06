Dokazují to i výsledky – ze třech následujících duelů s Újezdem (5:0), v Pozlovicích (5:0) a doma s Potečí (11:0) disponují skóre 21:0! „Znovu jsme se nastartovali, dostali na vlnu. Kluky momentálně nejde zastavit,“ pochvaluje si Bořuta mladší.

Sobotní zápas s Potečí byl rozhodnutý už po úvodních pětačtyřiceti minutách, kdy domácí vedli 6:0 „Na začátku druhé půlky jsem tam poslal všech pět náhradníků, měli velkou chuť hrát, běhat. V podstatě jen stačilo, aby běhali,“ okomentoval výkon domácích, kteří se nezastavili ani za jednoznačného stavu.

Teď si Slušovice „B“ na dva měsíce od domácích soutěžních zápasů odpočinou. Sezonu zakončí venkovním zápasem na půdě Hvozdné.

„Netuším, zda kluky dokážu vůbec připravit. Alespoň vše už proběhne v klidu a nebudou nervy s panem otcem,“ poukazuje se smíchem na utkání s pátým mužstvem soutěže, které trénuje Vlastimil Bořuta starší.

Po třetím vzájemném soutěžním zápase mezi Vlastimil Bořutou starším a Vlastimil Bořutou mladším se Slušovice „B“ už budou moci plně soustředit na krajskou soutěž, která začíná v srpnu. Bude to však už bez jednoho ze strůjců úspěchu – samotného trenéra Vlastimila Bořuty mladšího. „Končím z rodinných důvodů – mám jedno dvouleté dítě, čtyři dny před zápasem s Potečí se mi navíc narodila holčička. Už takto to bylo hodně náročné. Loučím se alespoň krásným výsledkem, na vrcholu okresního přeboru,“ usmívá se 36letý kouč.

Vlastimil Bořuta mladší slušovický mančaft trénoval sedm let, odchod ze zdejší trenérské štace tak pro něj pochopitelně není snadný. „V podstatě jsme začínali v pár lidech, abychom si prostě zahráli fotbal. Nikdy bych nečekal, že po sedmi letech postoupíme do I. B. třídy. Je mi tak líto, že u toho nebudu. Budu ale potřeba někde jinde,“ zmiňuje rodinné záležitosti.

Podívejte se: Takto slaví "B" Slušovic! Pohár přebíralo po výhře 11:0

Na Slušovice ale rozhodně zanevřít nehodlá, nejen výsledky plánuje nadále pozorně sledovat. „Když to půjde, tak určitě budu tady na stadionu, kluky vždy rád navštívím. Od fotbalu si ale na rok dávám pauzu. Sám jsem zvědavý, co to se mnou udělá, nikdy jsem v této situaci nebyl,“ přemítá.

Aktuální lídr Okresního přeboru Zlínska ze Slušovic „B“ má kolo před koncem soutěže třináctibodový náskok na druhou Štípu. Jak se mu povede v I. B. třídě je zatím otázkou. „Asi nebudeme hrát úplně nahoře, spíše se prát někde v prostředku tabulky. Měli by však zůstat zkušení hráči jako Karel Zedníček, Jan Vlachynský, Luděk Lošťák či Míša Foltýn. Navíc tu je dravé mládí, které chce jít dopředu. I když si možná vybereme nováčkovskou daň, tak klukům věřím.“

Jedním z členů nastupující generace je teprve 21letý gólman Lumír Hečko, který prošel mládeží zlínského Fastavu. „Chytal proti takovým talentům jako je třeba Adam Hložek. Má velký podíl na tom, že jsme dostali pouze 18 gólů. Dva zápasy navíc nechytal, v nich jsme obdrželi čtyři góly. Je to velká opora, gólman par excellence,“ vyzdvihuje Vlastimil Bořuta mladší talentovaného brankáře.

Základy úspěšného tažení letošním ročníkem by se měnit neměly. Kdo však usedne na uvolněnou trenérskou židli? „Nástupce jsme obvolávali, oslovili jsme jich asi pět. Většina odmítla, jeden o nabídce přemýšlí. Máme ho však i v týmu, bylo by to ve správných rukách, klub dobře zná. Uvidíme však, jak to vše dopadne,“ neodtajnil Bořuta potenciálního kandidáta.