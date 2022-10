Karty byly před předposledním podzimním kolem dány jasně – dosavadní lídr okresu ze Štípy měl na Hvozdnou pětibodový náskok, v případě výhry se mohl utrhnout k více než solidnímu osmibodovému náskoku. „Kdyby vyhráli, těžko by se to pak už dohánělo,“ uvědomuje si kapitán týmu. „Po první prohře naopak můžou znervóznět,“ zamýšlí se nad potenciálními důsledky štípského neúspěchu.

Favorizovaní domácí už po třech minutách šli do vedení, hosté srovnali po rohovém kopu. Štípa se znovu prosadila ke konci úvodní půle, rychlé údery zasadili Hlava s Mezírkou. „Byli jsme lepší, soupeř ale na rozdíl od nás proměnil své šance. Jednou jsme dali tyč, podruhé to tam poskakovalo na brankové čáře. Nikdo to ale nedorazil,“ povzdechl si zkušený borec.

Do kabin se tak nakonec neodcházelo za vyrovnaného stavu. Díky gólům domácích ze 39. a 40. minuty. „Ve středu hřiště jsme přišli o míč a dvakrát nás potrestali. Třetí branku dali v podstatě hned po tom, co jsme ztratili míč po rozehrávce,“ zlobil se Nahodil, který je společně s Pavlem Elšíkem ze Štípy nejlepším střelcem probíhajícího ročníku okresního přeboru. Oba vstřelili deset branek.

Po úvodních pětačtyřiceti minutách to vypadalo, že Štípa nejen udrží svoji neporazitelnost, ale rovněž přidá důležitou výhru. A odskočí Hvozdné na osm bodů. „O přestávce žádné zvyšování hlasu neproběhlo. Spíše jsme si říkali, že pokud domácí dali dva góly, proč bychom to nedokázali i my,“ nastínil Jan Nahodil dění v hostující kabině.

Hvozdná to rozhodně nezabalila. Už v šesté minutě po začátku druhého poločasu snížila na rozdíl jediné trefy. „Hráli jsme pořád stejně, naštěstí jsme hodně brzy dali gól. Bylo to pak otevřenější, měli jsme i větší motivaci,“ uvědomoval si, že je pořád o co hrát.

Hosté se snažili o vyrovnání, to přišlo v polovině druhé půle. „Řekl bych, že tento poločas byl v podstatě rozdílný jen v proměňování šancí. Když se nad tím tak zamýšlím, tak domácí se pořádně nedostali za půlku. A pokud ano, nebyli tak nebezpeční.“

Podívejte se: Hvozdná připravila Štípě první porážku! Za poločas otočila z 1:3

Pak už nastala 85. minuta zápasu. V hlavní roli byl hrdina hostů Jan Nahodil, který se postaral o závěrečnou trefu duelu. Po autu Hvozdné se ve vápně dostal k míči, který dostal za záda domácího gólmana. „Tyto situace máme nacvičené, hrajeme to tak už dlouho. Až nyní se nám to ale daří,“ raduje se Nahodil.

Vítězné mužstvo se kromě situace po autu jednou prosadilo z rohu, v jednom případě z další standardní situace. „Pro brankáře je to nevyzpytatelná situace, neví, zda do toho má jít. V takových chvílích to má vážně těžké,“ poukazuje na zrádnost podobných situací.

Štípa se v závěru snažila o vyrovnání, měla nejsouvislejší tlak v celém zápase. „Asi nečekali, že to dokážeme obrátit. Chtěli pak alespoň remízu, přitlačili nás,“ uznal 36letý borec.

Hvozdná se před závěrečným zápasem podzimu nachází na druhém místě, na první Štípu ztrácí dva body. V sobotu od 17.00 hodin se představí na půdě třetích Pasek. Štípa jede o den později do rozjetých Valašských Klobouk, které mají čtyři výhry v řadě. „Budeme to mít těžké, jsme ale schopni porazit kohokoliv. Do zápasu navíc půjdeme s velkým sebevědomím. Musíme mít ale pokoru a hrát, co umíme,“ uzavírá kapitán mužstva Jan Nahodil.