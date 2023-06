Už to v jejich podání nebylo tak slavné jako v letech 1987 až 1990, kdy nastupovali za dorost Gottwaldova a později i Zlína, proháněli nejlepší týmy z ročníku. V sobotu se bývalí spoluhráči potkali na Mladcové, po 35 letech zavzpomínali na dávnou éru, působení ve střediskovém klubu.

Na Mladcové se v sobotu sešli bývalí dorostenci ligového Zlína | Foto: se svolením Petra Vybírala

„První ročník byl dobrý, snad si to zase někdy zopakujeme,“ přeje si jeden z účastníků víkendového srazu a bývalý hráč či trenér Zlína Martin Onda.

S nápadem zorganizovat setkání přišel Jiří Barbořík, který akci organizoval společně s Pavlem Vývlečkou, Alešem Michálkem a trenérem Štefanem Uhlárem, byť se musel s účasti nakonec omluvit.

Ostatní si ale setkání na Mladcové náramně užili. „Na kluky jsem se těšil, na druhé straně jsem se bál, že některé z nich ani nepoznám, protože jsem je třeba třicet let neviděl,“ říká s úsměvem Onda.

„Už je to historie, dlouhá doba, co jsme hrávali za dorost. Když jsme si začali povídat, vytahovat historky, někteří si je ani nepamatovali. Ale je jasné, že pro všechny z nás to bylo krásné období. Byli jsme mladí, hráli na slušné úrovni,“ přidává bývalý kouč Uherského Brodu či Kvítkovic.

Nejznámějším dorostem z těchto ročníků byl Michal Horňák. Bývalý reprezentant a obránce Sparty ale do Baťova města nedorazil, stejně jako jiní se omluvil.

Daleko v kariéře to dotáhli i Jiří Barbořík, Libor Bužek, Václav Uhlíř, Martin Onda, Petr Vybíral nebo i další borci.

Tehdejší talenty vedli zkušení trenéři František Žůrek, Miroslav Vybíral, Jiří Hloušek a Štefan Uhlár.

Na působení na Vršavě rád vzpomíná i Petr Vybíral. Rodák z Ratíškovic, který nosil dres pražské Dukly, Olomouce či Vítkovic,

strávil coby dorostenec ve Zlíně dva roky.

„Bylo to vedli příjemné setkání. Rád jsem kluky viděl, zavzpomínal. I když jsem s některými ani neznal, byla to fajn akce. Shodli jsme se na to, že bychom to měli za rok zopakovat,“ uvedl Vybíral.

Někteří bývalí dorostenci Zlína dokonce nazuli kopačky a na menším hřišti si zahráli dvakrát třicet minut. O výsledek ale vůbec nešlo. „Někteří byli rádi, že se rozběhli, jiní byli v lepší kondici,“ vypozoroval Onda.

Někdejší ševci si pak pochutnali na guláši či kabanosu, popíjelo se pivo.

